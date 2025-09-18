Ирландия предоставит Украине роботов для разминирования и автомобили
Ирландия предоставляет Украине 34 автомобиля и 3 робота для разминирования.
Об этом сообщил вице-премьер-министр обороны Саймон Харрис, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, это происходит для поддержки оборонных и гуманитарных потребностей Украины.
"Ирландия будет продолжать оказывать нелетальную помощь столько, сколько потребуется", - добавил министр.
Известно, что сейчас техника прибыла в Польшу. В частности, речь идет о трех роботах Reacher.
