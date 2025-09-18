УКР
Допомога Україні від Ірландії
Ірландія надасть Україні роботів для розмінування та автомобілі

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр оборони Саймон Гарріс, передає Цензор.НЕТ.

 За його словами, це відбувається для підтримки оборонних та гуманітарних потреб України.

"Ірландія продовжуватиме надавати нелетальну допомогу стільки, скільки буде потрібно", - додав міністр.

Відомо, що наразі техніка прибула до Польщі. Зокрема, йдеться про три роботи Reacher.

Ірландія передасть Україні роботів для розмінування

Читайте: Пілоти групи ударних БпЛА "Дронго", які б’ють ворога на Курщині, оголосили збір на пікап і РЕБ

Ірландія передасть Україні роботів для розмінування

