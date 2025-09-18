Ірландія надасть Україні роботів для розмінування та автомобілі
Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр оборони Саймон Гарріс, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, це відбувається для підтримки оборонних та гуманітарних потреб України.
"Ірландія продовжуватиме надавати нелетальну допомогу стільки, скільки буде потрібно", - додав міністр.
Відомо, що наразі техніка прибула до Польщі. Зокрема, йдеться про три роботи Reacher.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар18.09.2025 16:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль