Ірландія надасть Україні роботів для розмінування та автомобілі

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр оборони Саймон Гарріс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це відбувається для підтримки оборонних та гуманітарних потреб України.

"Ірландія продовжуватиме надавати нелетальну допомогу стільки, скільки буде потрібно", - додав міністр.

Відомо, що наразі техніка прибула до Польщі. Зокрема, йдеться про три роботи Reacher.

