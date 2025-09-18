В России растет количество проблемных компаний: долги превышают триллионы рублей, - СЗР
В России резко возросло количество крупных проблемных компаний, чей совокупный долг уже измеряется триллионами рублей.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди 78 крупнейших компаний страны-агрессора количество проблемных за год выросло вдвое - с 6 до 13. Новые участники этого списка имеют совокупный долг в 1,3 трлн рублей. Среди них - VK, Ozon, "Русал", "Мечел", "Система" и Объединенная авиастроительная корпорация.
По данным разведки, все больше компаний не зарабатывают даже на выплату процентов. Центробанк РФ не исключает отдельных банкротств. Наибольшие убытки фиксируют в военном и технологическом секторах: долг Объединенной авиастроительной корпорации превышает 2,3 трлн рублей, VK за три года утроила обязательства и завершила 2024-й с убытком почти в 100 млрд, а Ozon имеет более 240 млрд долга при убытках в 59 млрд рублей.
Кризис затронул и сырьевых гигантов: "Русал" потерял ключевые поставки и оказался на грани рентабельности с долгом более $6 млрд, "Мечел" понес более 70 млрд убытков за полтора года, а "Система" накопила 315 млрд рублей долга и второй год подряд работает в минус.
Проблемы бизнеса сопровождаются углублением финансового кризиса среди населения. По данным разведки, 22% россиян уже не способны обслуживать кредиты, еще 18,5% отдают на выплаты более половины семейного бюджета, а 6% имеют более десяти кредитов без стабильного дохода. Лишь 13% граждан готовы рассматривать банкротство.
бо це виглядає як - дивіться в них ще гірше
в нас етнос з 44.5 млн зменшився майже вдвічі. В нас економіка неіснує як клас, а корупція така що в Африці точно покраще буде.