В России растет количество проблемных компаний: долги превышают триллионы рублей, - СЗР

В России резко возросло количество крупных проблемных компаний, чей совокупный долг уже измеряется триллионами рублей.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди 78 крупнейших компаний страны-агрессора количество проблемных за год выросло вдвое - с 6 до 13. Новые участники этого списка имеют совокупный долг в 1,3 трлн рублей. Среди них - VK, Ozon, "Русал", "Мечел", "Система" и Объединенная авиастроительная корпорация.

По данным разведки, все больше компаний не зарабатывают даже на выплату процентов. Центробанк РФ не исключает отдельных банкротств. Наибольшие убытки фиксируют в военном и технологическом секторах: долг Объединенной авиастроительной корпорации превышает 2,3 трлн рублей, VK за три года утроила обязательства и завершила 2024-й с убытком почти в 100 млрд, а Ozon имеет более 240 млрд долга при убытках в 59 млрд рублей.

Кризис затронул и сырьевых гигантов: "Русал" потерял ключевые поставки и оказался на грани рентабельности с долгом более $6 млрд, "Мечел" понес более 70 млрд убытков за полтора года, а "Система" накопила 315 млрд рублей долга и второй год подряд работает в минус.

Проблемы бизнеса сопровождаются углублением финансового кризиса среди населения. По данным разведки, 22% россиян уже не способны обслуживать кредиты, еще 18,5% отдают на выплаты более половины семейного бюджета, а 6% имеют более десяти кредитов без стабильного дохода. Лишь 13% граждан готовы рассматривать банкротство.

