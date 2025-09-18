У Росії зростає кількість проблемних компаній: борги перевищують трильйони рублів, - СЗР

У Росії різко зросла кількість великих проблемних компаній, чий сукупний борг уже вимірюється трильйонами рублів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед 78 найбільших компаній країни-агресорки кількість проблемних за рік зросла удвічі - із 6 до 13. Нові учасники цього списку мають сукупний борг у 1,3 трлн рублів. Серед них - VK, Ozon, "Русал", "Мечел", "Система" та Об'єднана авіабудівна корпорація.

За даними розвідки, дедалі більше компаній не заробляють навіть на виплату відсотків. Центробанк РФ не виключає окремих банкрутств. Найбільші збитки фіксують у військовому та технологічному секторах: борг Об'єднаної авіабудівної корпорації перевищує 2,3 трлн рублів, VK за три роки потроїла зобов’язання і завершила 2024-й зі збитком у майже 100 млрд, а Ozon має понад 240 млрд боргу при збитках у 59 млрд рублів.

Криза торкнулася і сировинних гігантів: "Русал" втратив ключові постачання та опинився на межі рентабельності з боргом понад $6 млрд, "Мечел" зазнав понад 70 млрд збитків за півтора року, а "Система" накопичила 315 млрд рублів боргу і другий рік поспіль працює у мінус.

Проблеми бізнесу супроводжуються поглибленням фінансової кризи серед населення. За даними розвідки, 22% росіян уже не здатні обслуговувати кредити, ще 18,5% віддають на виплати понад половину сімейного бюджету, а 6% мають більше десяти кредитів без стабільного доходу. Лише 13% громадян готові розглядати банкрутство.

