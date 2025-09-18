РУС
Оккупанты прибегают к "дроновой блокаде" по всей линии фронта, но ВСУ осваивают противодействие, - СБС

В ВСУ рассказали о тактике дронной блокады россиян на фронте

Российские захватчики используют тактику "дроновой блокады" во всех прифронтовых районах украинских городов, но воины ВСУ учатся противодействовать атакам беспилотников.

Об этом рассказал руководитель медиагруппы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ Алексей Годзенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Пример [тактики "дроновой блокады"] - кейс с Покровском, где уже практически нельзя купить еды. В городе уже год нет света, воды, газа. Практически нет путей сообщения, а безопасных путей нет в принципе. Люди там живут буквально на гуманитарке, которую завозят, в основном, уже даже не гуманитарные организации, а военные на броне", - отметил военный.

По словам защитников, с которыми пообщалось издание, даже банальные FPV-дроны оккупантов уже способны преодолевать расстояния до 40 километров: этого достаточно, чтобы выбивать всю инфраструктуру и логистику и создать максимально нечеловеческие условия жизни и для защитников, и для гражданских.

Также читайте: Покровск разрушен на 70%: в городе остаются 1200 человек, нет ни одного магазина

Однако, отметили в СБС, на практике для реализации тактики "дроновой блокады" требуется время и ресурсы, а ВСУ осваивают средства противодействия атакам БпЛА оккупантов, в том числе нейтрализуя экипажи беспилотников РФ.

"Соответственно, им [захватчикам] тоже это не очень просто дается", - добавил Годзенко.

Читайте также: Россияне создают "зону поражения" вокруг Покровска, - Sky News

Донецкая область (10792) дроны (4701) Покровск (785) Силы беспилотных систем (228) Покровский район (999) война в Украине (6165)
