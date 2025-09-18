Оккупанты прибегают к "дроновой блокаде" по всей линии фронта, но ВСУ осваивают противодействие, - СБС

Российские захватчики используют тактику "дроновой блокады" во всех прифронтовых районах украинских городов, но воины ВСУ учатся противодействовать атакам беспилотников.

Об этом рассказал руководитель медиагруппы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ Алексей Годзенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Пример [тактики "дроновой блокады"] - кейс с Покровском, где уже практически нельзя купить еды. В городе уже год нет света, воды, газа. Практически нет путей сообщения, а безопасных путей нет в принципе. Люди там живут буквально на гуманитарке, которую завозят, в основном, уже даже не гуманитарные организации, а военные на броне", - отметил военный.

По словам защитников, с которыми пообщалось издание, даже банальные FPV-дроны оккупантов уже способны преодолевать расстояния до 40 километров: этого достаточно, чтобы выбивать всю инфраструктуру и логистику и создать максимально нечеловеческие условия жизни и для защитников, и для гражданских.

Однако, отметили в СБС, на практике для реализации тактики "дроновой блокады" требуется время и ресурсы, а ВСУ осваивают средства противодействия атакам БпЛА оккупантов, в том числе нейтрализуя экипажи беспилотников РФ.

"Соответственно, им [захватчикам] тоже это не очень просто дается", - добавил Годзенко.

