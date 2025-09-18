Окупанти вдаються до "дронової блокади" по всій лінії фронту, але ЗСУ опановують протидію, - СБС

Російські загарбники використовують тактику "дронової блокади" у всіх прифронтових районах українських міст, однак воїни ЗСУ навчаються протидіяти атакам безпілотників.

Про це розповів керівник медіагрупи 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ Олексій Годзенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Приклад [тактики "дронової блокади"] – кейс з Покровськом, де вже практично не можна купити їжі. У місті вже рік немає світла, води, газу. Практично немає шляхів сполучення, а безпечних шляхів немає в принципі. Люди там живуть буквально на гуманітарці, яку завозять в основному вже навіть не гуманітарні організації, а військові на броні", - зауважив військовий.

За словами захисників, з якими поспілкувалося видання, навіть банальні FPV-дрони окупантів вже здатні долати відстані до 40 кілометрів: цього достатньо, щоб вибивати всю інфраструктуру й логістику та створити максимально нелюдські умови життя і для захисників, і для цивільних.

Однак, зауважили в СБС, на практиці для реалізації тактики "дронової блокади" потрібен час та ресурси, а ЗСУ опановують засоби протидії атакам БпЛА окупантів, у тому числі нейтралізуючи екіпажі безпілотників РФ.

"Відповідно, їм [загарбникам] теж це не дуже просто дається", - додав Годзенко.

