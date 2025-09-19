Враг атаковал Славянск БПЛА "Молния": повреждены частные дома
Вечером 18 сентября враг снова атаковал Славянск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
"БПЛА "Молния-2". Микрорайон Целинный. Повреждены частные дома. К счастью, без пострадавших", - сообщил Лях.
