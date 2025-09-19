Ворог атакував Слов’янськ БпЛА "Молния": пошкоджені приватні будинки
Ввечері 18 вересня ворог знову атакував Слов’янськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
"БПЛА "Молнія-2". Мікрорайон Цілинний. Пошкоджені приватні будинки. На щастя, без постраждалих", - повідомив Лях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль