Ворог атакував Слов’янськ БпЛА "Молния": пошкоджені приватні будинки

Удар по Слов’янську

Ввечері 18 вересня ворог знову атакував Слов’янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"БПЛА "Молнія-2". Мікрорайон Цілинний. Пошкоджені приватні будинки. На щастя, без постраждалих", - повідомив Лях.

обстріл (30965) Донецька область (9643) Краматорський район (719) Слов’янськ (693)
