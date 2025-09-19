Ворог атакував Слов’янськ БпЛА "Молния": пошкоджені приватні будинки

Ввечері 18 вересня ворог знову атакував Слов’янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"БПЛА "Молнія-2". Мікрорайон Цілинний. Пошкоджені приватні будинки. На щастя, без постраждалих", - повідомив Лях.

