Более 10 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет выехали из Украины за неделю, - польские пограничники

Более 10 тысяч мужчин в возрасте 18-22 года выехали из Украины за 1 неделю, - в промежуток с 28-го августа по 3-е сентября. Это в 11 раз больше, чем неделей ранее, когда разрешение на выезд еще было запрещено.

Об этом сообщают польские пограничники, пишет Цензор.НЕТ.

"В Подкарпатское воеводство выехали 6100 украинских мужчин в возрасте 18-22, хотя неделей ранее - всего 500. В Люблинском воеводстве границу в направлении Польши пересекли 4605 молодых украинцев против 461 на предыдущей неделе."

"Объективности ради надо отметить, что в обратном направлении движение мужчин этой категории тоже есть, поэтому чистый отток составил 7404 человека. Достаточно существенно", - говорят пограничники.

