Более 10 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет выехали из Украины за неделю, - польские пограничники

Более 10 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет выехали из Украины за неделю

Более 10 тысяч мужчин в возрасте 18-22 года выехали из Украины за 1 неделю, - в промежуток с 28-го августа по 3-е сентября. Это в 11 раз больше, чем неделей ранее, когда разрешение на выезд еще было запрещено.

Об этом сообщают польские пограничники, пишет Цензор.НЕТ.

"В Подкарпатское воеводство выехали 6100 украинских мужчин в возрасте 18-22, хотя неделей ранее - всего 500. В Люблинском воеводстве границу в направлении Польши пересекли 4605 молодых украинцев против 461 на предыдущей неделе."

"Объективности ради надо отметить, что в обратном направлении движение мужчин этой категории тоже есть, поэтому чистый отток составил 7404 человека. Достаточно существенно", - говорят пограничники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПСУ о якобы "массовом бегстве" мужчин до 22 лет за границу: Никаких штурмов нет, это российские фейки

граница (5372) Украина (45122)
Молодих здорових випускають, а мобілізують 50-річних дядьків, хоча купа досвідчених бойових офіцерів (Жорін, Кривонос, Костенко, Карась і тд і тп) криком кричать, що в ЗСУ потрібні саме молоді, бо діди з хронічними хворобами НЕ ТЯГНУТЬ!
19.09.2025 10:23
А українські прикордонники кажуть що виїхала незначна частина людей, та й взагалі вони статистику не ведуть. Хтось брехунькає
19.09.2025 10:24
Такими темпами за півроку виїдуть за кордон більшість чоловіків у віці з 18 до 22 років.
І це тільки Польща, а ще їдуть через Румунію, Словаччину, ітд.. у Європу.
А наша погранслужба бреше в очі людям, що ажіотажу на кордоні не спостерігається з в'язку з дозволом виїзду за кордон 18-22.
Для чого брешуть, адже поляки все фіксують і скажуть правду.
19.09.2025 10:27
Майбутьні закордонні зе-голосувальники
19.09.2025 10:21
Це злочин президента Зеленського і його команди ,
відпустивши молодих , а захищати краіну прийдеться
пенсіонерам !!
19.09.2025 10:56
МИ НЕ РАБИ РАБИ НЕ МИ!
19.09.2025 11:27
19.09.2025 10:23
Рейтинги важливіше, по нормальному військову підготовку в такій ситуації мають пройти всі громадяни, в реальності воюють добровольці та ті кого не менш шкода.
19.09.2025 10:53
Зешобла казала що панiкi не буде.....
19.09.2025 10:23
А не паніка - то цілеспрямовані і організовані дії. Паніка - це коли дії спонтанні і хаотичні. І взагалі - то польське ІПСО.
19.09.2025 11:02
Пiськограй в обмiн на щось продав "коалiцiī oхочих" молодь Украīны.
19.09.2025 11:11
19.09.2025 10:24
Супермаркеты,Новаяч почта и сети АЗС жалуются на отток рабочего персонала.
19.09.2025 11:02
навіть поліція
19.09.2025 11:25
У наших погранцов и у власти наверное очки не той системы. Через них не видать.
19.09.2025 11:10
19.09.2025 10:25
ОЦЕ ПОТУЖНИЙ НАПОТУЖНІЧАВ !!!!!!
19.09.2025 10:36
польські прикордонники - порохоботи
19.09.2025 10:26
Польські прикордонники брехати не стануть ,
на відміну від зелених холуїв !!
19.09.2025 10:58
19.09.2025 10:27
Це тільки початок...усі групи у соціальних мережах забиті питаннями типу:"Я зі своїм коханим хочу виїхати до Швейцарії, як там життя і таке інше". Замість Швейцарії можна іншу країну вставляти у запит...
19.09.2025 10:55
За рік пів мільйони вийде. Декілька армій.
Воювати будуть 50-річні інфарктники
19.09.2025 10:28
Це тільки через Польшу виїде півмільйона. А ще через Румунію, Словаччину, Угорщину, Молдову теж півмільйона а може і більше, тому в сумі мільйон за рік.
І головне, більшість з них не вернеться назад.
Зеля створив генецодид по віковому принципу.
Стариків на убой, молодь хай тікає.
19.09.2025 10:34
В ЕС через Молдову īдуть бiльш досвiдченi, звiдти самолётом до ЕС i ти в першiй краīнi з гараноованим захистом та вiдсутнiстю проблем у майбутьньому.
19.09.2025 11:17
без питань! зелені пообіцяють їм безкоштовні стенти проінсталювати. в кредит. після повернення з війни.
19.09.2025 10:35
поляки подставляют наш телемарафон)
19.09.2025 10:28
Зеленський робить одну помилку за другою. Перша помилка була закрити кордони для чоловіків. Це він поставив точку на добровольчому руху. А друга помилка зараз. Зараз бо після першої ці хлопці були нашим резервом. Зараз вже Московія знає що у нас цього резерва нема. Думаю що це рішення Зеленський приймав в пику домагання західних політиків, що все одно в Україні по їхньому не буде.
19.09.2025 10:31
Ніякої помилки зеЛайно не робить,він цілеспрямовано нищить Україну.
19.09.2025 10:35
Агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців, зараз продовжує свою руйнівну діяльність на посаді президента України
19.09.2025 10:43
"зелені прикордонники" по вказівці єрмака,даних про кількість тих,хто залишив Україну не фіксують...
19.09.2025 10:31
Z-влада робить все можливе, щоб демографічно та економічно знекровити Україну під час війни.
А далі - глибока демографічна, податкова, соціальна, наукова та освітянська криза!
Страждають від цього всі сфери суспільства та економіки України!
Цей шабаш негайно потрібно припинити, інакше раша прийде вже зовсім скоро!
19.09.2025 10:31
це гнусноє польське іпсо! )) ну не може ж оп-існа влада брехати прямо в очі своєму елохторату!
19.09.2025 10:32
Звідси не виїхали, а туди в'їхали. Чоловіки Шрьодінгера. Одночасно і в Украіні, і в Польщі. Zєля, подавай себе на нобелівку, поки не пізно!
19.09.2025 10:34
#Oleksandr Ruzhanskyi:

Тільки вчора я написав, що 42 прокурора-деграданта у справі одного набушника Руслана Магометрасулова будуть кинуті на фальсифікацію цього кримінального провадження, а вже сьогодні Офіс Генеральної шістки Офісу зелених зрадників, Дебіли Без Розуму (ДБР) і Служба Бєспрєдєлу України (СБУ) оголосили про нову підозру пану Магометрасулову, цього разу у якихось махінаціях з конвертаційними центрами.

І я чомусь не маю жодного сумніву, що рівень доказів у новій підозрі буде схожий з рівнем Дагестану, який насправді Узбекистан.

Але верх ницості у цій підозрі полягає у тому, що насправді, всі, підкреслюю, всі так звані конвертаційні центри в Україні працюють під дахом СБУ. Тобто, сбушники не знайшли нічого кращого ніж прикрутити звинувачення набушнику у тому, чим щільно займаються самі. На більше в них фантазії не вистачило.

І ще раз! Три правоохоронні органи України кинуті против одного співробітника НАБУ, аби підтерти гівно, яке від страху стикає по ногах Зеленського, Єрмака та інших учасників владної, кримінальної банди зрадників.

І жодна посадова особа з цих гнилих органів не встала, умовно кажучи, і не сказала у весь голос - Та що це ми таке робимо, *****?! Чим займаємося таким натовпом під час страшної війни з московитами? Фальсифікуємо справу проти громадянина України на користь справжніх злочинців з верхівки влади?

Це, щоб ви всі , друзі, розуміли якість людського матеріалу і моральну складову українських правоохоронців, які не змінюються навіть у важкіі часи для країни.
19.09.2025 10:34
як на мене це спосіб тестування - а скільки виїхало, скільки повернулося.

Щоб на основі цього зробити висновок відкривати кордон чи ні
19.09.2025 10:34
Це 40тис.в місяць,ті що повинні захищати державу.Випускає зрадник боневтік
19.09.2025 10:34
100 тисяч, бо їдуть за кордон не тільки через Польшу.
19.09.2025 10:39
Навіть при досягненні перемир'я строкову службу не відмінять, гадаю для багатьох хлопців така перспектива нецікава, так що, як казав один класик ********** - ДУМАЙ-ТЕ!
19.09.2025 10:39
Строкової служби не існує в Україні.
Але просто навіть, після закінчення війни, перспектив для молоді (і не тільки для молоді) в Україні не буде.
Підприємства простоюють або розбомблені, роботи нормальної не буде.
А якщо десь вдасться знайти роботу то зарплата африканського рівня а ціни та тарифи вже більші ніж у Європі.
19.09.2025 11:10
Російські репарації та американсько-європейські інвестиції дозволять швидко відбудувати країну й забезпечити повноцінне життя на рівні провідних країн ЄС (чи хоча б Молдови, втім на той час вона вже може й бути в ЄС).
19.09.2025 11:13
ПОХМЕЛИСЬ!
19.09.2025 11:31
На землю без людей прийдуть люди без землі...
То не про нас, то про нашу землю...
19.09.2025 10:40
19.09.2025 10:40
Думаю, влада помиляється, випускаючи молодь, щоб та картонки не піднімала на протестах.
Люди старшого віку, хто залишився, демобілізовані та комісовані, можуть підняти стволи, а не картонки...
19.09.2025 10:49
Та по барабану. При війні в такому форматі вони там встигнуть стати 30-річними дядьками й європейці повиганяють їх сюди, бо фронт треба буде кимось затикати. Як не як, тут проходить лінія безпеки Європи. Так що хай трохи покатаються, хоч побачити щось встигнуть.
19.09.2025 10:53
Хай воюють діди ,головне рейтинг "найвеличнішого",яка ця влада нікчемна її не перемога хвилює понад усе ,а що б знову дорватись до влади і не відповідати за те що накоїли.
19.09.2025 10:55
Теоретично рішення про виїзд молоді міг просувати тільки повний ідіот аба агент кацапії !
По факту його підписав ідіот-агент "янетряпка"....
19.09.2025 10:56
скоріш за все, вже й не повернуться...
19.09.2025 10:57
Надпотужний зачищає українців. Колись буде дана йому оцінка, надіюсь при нашому житті!
19.09.2025 11:04
Зачищають слабких ... а оцінку давати буде інший народ який буде боготворити за звільнення для них землі!
19.09.2025 11:14
 
 