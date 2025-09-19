Более 10 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет выехали из Украины за неделю, - польские пограничники
Более 10 тысяч мужчин в возрасте 18-22 года выехали из Украины за 1 неделю, - в промежуток с 28-го августа по 3-е сентября. Это в 11 раз больше, чем неделей ранее, когда разрешение на выезд еще было запрещено.
Об этом сообщают польские пограничники, пишет Цензор.НЕТ.
"В Подкарпатское воеводство выехали 6100 украинских мужчин в возрасте 18-22, хотя неделей ранее - всего 500. В Люблинском воеводстве границу в направлении Польши пересекли 4605 молодых украинцев против 461 на предыдущей неделе."
"Объективности ради надо отметить, что в обратном направлении движение мужчин этой категории тоже есть, поэтому чистый отток составил 7404 человека. Достаточно существенно", - говорят пограничники.
відпустивши молодих , а захищати краіну прийдеться
пенсіонерам !!
на відміну від зелених холуїв !!
І це тільки Польща, а ще їдуть через Румунію, Словаччину, ітд.. у Європу.
А наша погранслужба бреше в очі людям, що ажіотажу на кордоні не спостерігається з в'язку з дозволом виїзду за кордон 18-22.
Для чого брешуть, адже поляки все фіксують і скажуть правду.
Воювати будуть 50-річні інфарктники
І головне, більшість з них не вернеться назад.
Зеля створив генецодид по віковому принципу.
Стариків на убой, молодь хай тікає.
А далі - глибока демографічна, податкова, соціальна, наукова та освітянська криза!
Страждають від цього всі сфери суспільства та економіки України!
Цей шабаш негайно потрібно припинити, інакше раша прийде вже зовсім скоро!
Тільки вчора я написав, що 42 прокурора-деграданта у справі одного набушника Руслана Магометрасулова будуть кинуті на фальсифікацію цього кримінального провадження, а вже сьогодні Офіс Генеральної шістки Офісу зелених зрадників, Дебіли Без Розуму (ДБР) і Служба Бєспрєдєлу України (СБУ) оголосили про нову підозру пану Магометрасулову, цього разу у якихось махінаціях з конвертаційними центрами.
І я чомусь не маю жодного сумніву, що рівень доказів у новій підозрі буде схожий з рівнем Дагестану, який насправді Узбекистан.
Але верх ницості у цій підозрі полягає у тому, що насправді, всі, підкреслюю, всі так звані конвертаційні центри в Україні працюють під дахом СБУ. Тобто, сбушники не знайшли нічого кращого ніж прикрутити звинувачення набушнику у тому, чим щільно займаються самі. На більше в них фантазії не вистачило.
І ще раз! Три правоохоронні органи України кинуті против одного співробітника НАБУ, аби підтерти гівно, яке від страху стикає по ногах Зеленського, Єрмака та інших учасників владної, кримінальної банди зрадників.
І жодна посадова особа з цих гнилих органів не встала, умовно кажучи, і не сказала у весь голос - Та що це ми таке робимо, *****?! Чим займаємося таким натовпом під час страшної війни з московитами? Фальсифікуємо справу проти громадянина України на користь справжніх злочинців з верхівки влади?
Це, щоб ви всі , друзі, розуміли якість людського матеріалу і моральну складову українських правоохоронців, які не змінюються навіть у важкіі часи для країни.
Щоб на основі цього зробити висновок відкривати кордон чи ні
Але просто навіть, після закінчення війни, перспектив для молоді (і не тільки для молоді) в Україні не буде.
Підприємства простоюють або розбомблені, роботи нормальної не буде.
А якщо десь вдасться знайти роботу то зарплата африканського рівня а ціни та тарифи вже більші ніж у Європі.
То не про нас, то про нашу землю...
Люди старшого віку, хто залишився, демобілізовані та комісовані, можуть підняти стволи, а не картонки...
По факту його підписав ідіот-агент "янетряпка"....