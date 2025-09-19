Понад 10 тисяч чоловіків віком 18-22 роки виїхали з України за тиждень, - польські прикордонники
Понад 10 тисяч чоловіків віком 18-22 роки виїхали з України за 1 тиждень, - в проміжок з 28-го серпня по 3-тє вересня. Це в 11 разів більше, ніж тижнем раніше, коли дозвіл на виїзд ще був заборонений.
Про це повідомляють польські прикордонники, пише Цензор.НЕТ.
"До Підкарпатського воєводства виїхали 6100 українських чоловіків у віці 18-22, хоча тижнем раніше — всього 500. У Люблінському воєводстві кордон у напрямку Польщі перетнули 4605 молодих українців проти 461 попереднього тижня."
"Заради об’єктивності треба зазначити, що у зворотному напрямку рух чоловіків цієї категорії теж є, тож чистий відтік склав 7404 людини. Досить суттєво", - кажуть прикордонники.
Ned Stark
svojak70
Bander UA
відпустивши молодих , а захищати краіну прийдеться
пенсіонерам !!
І в коментарях купа совкодрочерів знову вважають, що мають право розпоряджатися чужим життям
на відміну від зелених холуїв !!
І це тільки Польща, а ще їдуть через Румунію, Словаччину, ітд.. у Європу.
А наша погранслужба бреше в очі людям, що ажіотажу на кордоні не спостерігається з в'язку з дозволом виїзду за кордон 18-22.
Для чого брешуть, адже поляки все фіксують і скажуть правду.
Воювати будуть 50-річні інфарктники
І головне, більшість з них не вернеться назад.
Зеля створив генецодид по віковому принципу.
Стариків на убой, молодь хай тікає.
А далі - глибока демографічна, податкова, соціальна, наукова та освітянська криза!
Страждають від цього всі сфери суспільства та економіки України!
Цей шабаш негайно потрібно припинити, інакше раша прийде вже зовсім скоро!
Тільки вчора я написав, що 42 прокурора-деграданта у справі одного набушника Руслана Магометрасулова будуть кинуті на фальсифікацію цього кримінального провадження, а вже сьогодні Офіс Генеральної шістки Офісу зелених зрадників, Дебіли Без Розуму (ДБР) і Служба Бєспрєдєлу України (СБУ) оголосили про нову підозру пану Магометрасулову, цього разу у якихось махінаціях з конвертаційними центрами.
І я чомусь не маю жодного сумніву, що рівень доказів у новій підозрі буде схожий з рівнем Дагестану, який насправді Узбекистан.
Але верх ницості у цій підозрі полягає у тому, що насправді, всі, підкреслюю, всі так звані конвертаційні центри в Україні працюють під дахом СБУ. Тобто, сбушники не знайшли нічого кращого ніж прикрутити звинувачення набушнику у тому, чим щільно займаються самі. На більше в них фантазії не вистачило.
І ще раз! Три правоохоронні органи України кинуті против одного співробітника НАБУ, аби підтерти гівно, яке від страху стикає по ногах Зеленського, Єрмака та інших учасників владної, кримінальної банди зрадників.
І жодна посадова особа з цих гнилих органів не встала, умовно кажучи, і не сказала у весь голос - Та що це ми таке робимо, *****?! Чим займаємося таким натовпом під час страшної війни з московитами? Фальсифікуємо справу проти громадянина України на користь справжніх злочинців з верхівки влади?
Це, щоб ви всі , друзі, розуміли якість людського матеріалу і моральну складову українських правоохоронців, які не змінюються навіть у важкіі часи для країни.
Щоб на основі цього зробити висновок відкривати кордон чи ні
Але просто навіть, після закінчення війни, перспектив для молоді (і не тільки для молоді) в Україні не буде.
Підприємства простоюють або розбомблені, роботи нормальної не буде.
А якщо десь вдасться знайти роботу то зарплата африканського рівня а ціни та тарифи вже більші ніж у Європі.
То не про нас, то про нашу землю...
Люди старшого віку, хто залишився, демобілізовані та комісовані, можуть підняти стволи, а не картонки...
По факту його підписав ідіот-агент "янетряпка"....