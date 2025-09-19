Понад 10 тисяч чоловіків віком 18-22 роки виїхали з України за тиждень, - польські прикордонники

Понад 10 тисяч чоловіків віком 18-22 роки виїхали з України за 1 тиждень, - в проміжок з 28-го серпня по 3-тє вересня. Це в 11 разів більше, ніж тижнем раніше, коли дозвіл на виїзд ще був заборонений.

Про це повідомляють польські прикордонники, пише Цензор.НЕТ.

"До Підкарпатського воєводства виїхали 6100 українських чоловіків у віці 18-22, хоча тижнем раніше — всього 500. У Люблінському воєводстві кордон у напрямку Польщі перетнули 4605 молодих українців проти 461 попереднього тижня."

"Заради об’єктивності треба зазначити, що у зворотному напрямку рух чоловіків цієї категорії теж є, тож чистий відтік склав 7404 людини. Досить суттєво", - кажуть прикордонники.

