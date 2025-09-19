УКР
Новини Виїзд за кордон до 25 років
3 774 72

Понад 10 тисяч чоловіків віком 18-22 роки виїхали з України за тиждень, - польські прикордонники

Понад 10 тисяч чоловіків віком 18-22 роки виїхали з України за тиждень

Понад 10 тисяч чоловіків віком 18-22 роки виїхали з України за 1 тиждень, - в проміжок з 28-го серпня по 3-тє вересня. Це в 11 разів більше, ніж тижнем раніше, коли дозвіл на виїзд ще був заборонений.

Про це повідомляють польські прикордонники, пише Цензор.НЕТ.

"До Підкарпатського воєводства виїхали 6100 українських чоловіків у віці 18-22, хоча тижнем раніше — всього 500. У Люблінському воєводстві кордон у напрямку Польщі перетнули 4605 молодих українців проти 461 попереднього тижня."

"Заради об’єктивності треба зазначити, що у зворотному напрямку рух чоловіків цієї категорії теж є, тож чистий відтік склав 7404 людини. Досить суттєво", - кажуть прикордонники.

+30
Молодих здорових випускають, а мобілізують 50-річних дядьків, хоча купа досвідчених бойових офіцерів (Жорін, Кривонос, Костенко, Карась і тд і тп) криком кричать, що в ЗСУ потрібні саме молоді, бо діди з хронічними хворобами НЕ ТЯГНУТЬ!
19.09.2025 10:23 Відповісти
+19
Такими темпами за півроку виїдуть за кордон більшість чоловіків у віці з 18 до 22 років.
І це тільки Польща, а ще їдуть через Румунію, Словаччину, ітд.. у Європу.
А наша погранслужба бреше в очі людям, що ажіотажу на кордоні не спостерігається з в'язку з дозволом виїзду за кордон 18-22.
Для чого брешуть, адже поляки все фіксують і скажуть правду.
19.09.2025 10:27 Відповісти
+15
поляки подставляют наш телемарафон)
19.09.2025 10:28 Відповісти
Майбутьні закордонні зе-голосувальники
19.09.2025 10:21 Відповісти
Це злочин президента Зеленського і його команди ,
відпустивши молодих , а захищати краіну прийдеться
пенсіонерам !!
19.09.2025 10:56 Відповісти
МИ НЕ РАБИ РАБИ НЕ МИ!
19.09.2025 11:27 Відповісти
Последнее слово пишется слитно
19.09.2025 11:32 Відповісти
Новина ні про що: вчора в магазині не було в продажі картоплі - картоплю ніхто не купував. Сьогодні завезли картоплю - в порівнянні з вчорашнім днем продаж картоплі в магазині збільшився в 10 000 разів

І в коментарях купа совкодрочерів знову вважають, що мають право розпоряджатися чужим життям
19.09.2025 12:21 Відповісти
Мой безмозглый друг, человеческая цивилизация устроена так, "що мають право розпоряджатися чужим життям".
19.09.2025 13:05 Відповісти
Молодих здорових випускають, а мобілізують 50-річних дядьків, хоча купа досвідчених бойових офіцерів (Жорін, Кривонос, Костенко, Карась і тд і тп) криком кричать, що в ЗСУ потрібні саме молоді, бо діди з хронічними хворобами НЕ ТЯГНУТЬ!
19.09.2025 10:23 Відповісти
Рейтинги важливіше, по нормальному військову підготовку в такій ситуації мають пройти всі громадяни, в реальності воюють добровольці та ті кого не менш шкода.
19.09.2025 10:53 Відповісти
Молоді розумніші за дідів, на політруків вони срали .
19.09.2025 11:34 Відповісти
обов'язок 50-60 річних дядьків захистити синів, яким розказували все їзнє життя про братство з рашкою. І дядьки на відміну від вас це розуміють
19.09.2025 11:42 Відповісти
Думки людей, які не можуть елементарно розставити розділові знаки, автоматично множу на 0...
19.09.2025 11:48 Відповісти
Зешобла казала що панiкi не буде.....
19.09.2025 10:23 Відповісти
А не паніка - то цілеспрямовані і організовані дії. Паніка - це коли дії спонтанні і хаотичні. І взагалі - то польське ІПСО.
19.09.2025 11:02 Відповісти
Пiськограй в обмiн на щось продав "коалiцiī oхочих" молодь Украīны.
19.09.2025 11:11 Відповісти
А українські прикордонники кажуть що виїхала незначна частина людей, та й взагалі вони статистику не ведуть. Хтось брехунькає
19.09.2025 10:24 Відповісти
Супермаркеты,Новаяч почта и сети АЗС жалуются на отток рабочего персонала.
19.09.2025 11:02 Відповісти
навіть поліція
19.09.2025 11:25 Відповісти
Нехай платять більше чи ви мрієте працювати стелажником в супермаркеті?
19.09.2025 12:22 Відповісти
У наших погранцов и у власти наверное очки не той системы. Через них не видать.
19.09.2025 11:10 Відповісти
19.09.2025 10:25 Відповісти
ОЦЕ ПОТУЖНИЙ НАПОТУЖНІЧАВ !!!!!!
19.09.2025 10:36 Відповісти
польські прикордонники - порохоботи
19.09.2025 10:26 Відповісти
Польські прикордонники брехати не стануть ,
на відміну від зелених холуїв !!
19.09.2025 10:58 Відповісти
Такими темпами за півроку виїдуть за кордон більшість чоловіків у віці з 18 до 22 років.
І це тільки Польща, а ще їдуть через Румунію, Словаччину, ітд.. у Європу.
А наша погранслужба бреше в очі людям, що ажіотажу на кордоні не спостерігається з в'язку з дозволом виїзду за кордон 18-22.
Для чого брешуть, адже поляки все фіксують і скажуть правду.
19.09.2025 10:27 Відповісти
Це тільки початок...усі групи у соціальних мережах забиті питаннями типу:"Я зі своїм коханим хочу виїхати до Швейцарії, як там життя і таке інше". Замість Швейцарії можна іншу країну вставляти у запит...
19.09.2025 10:55 Відповісти
За рік пів мільйони вийде. Декілька армій.
Воювати будуть 50-річні інфарктники
19.09.2025 10:28 Відповісти
Це тільки через Польшу виїде півмільйона. А ще через Румунію, Словаччину, Угорщину, Молдову теж півмільйона а може і більше, тому в сумі мільйон за рік.
І головне, більшість з них не вернеться назад.
Зеля створив генецодид по віковому принципу.
Стариків на убой, молодь хай тікає.
19.09.2025 10:34 Відповісти
В ЕС через Молдову īдуть бiльш досвiдченi, звiдти самолётом до ЕС i ти в першiй краīнi з гараноованим захистом та вiдсутнiстю проблем у майбутьньому.
19.09.2025 11:17 Відповісти
без питань! зелені пообіцяють їм безкоштовні стенти проінсталювати. в кредит. після повернення з війни.
19.09.2025 10:35 Відповісти
Напряд чи їх стільки є взагалі. Але то що виїдуть 90 % -факт.
19.09.2025 11:36 Відповісти
поляки подставляют наш телемарафон)
19.09.2025 10:28 Відповісти
Зеленський робить одну помилку за другою. Перша помилка була закрити кордони для чоловіків. Це він поставив точку на добровольчому руху. А друга помилка зараз. Зараз бо після першої ці хлопці були нашим резервом. Зараз вже Московія знає що у нас цього резерва нема. Думаю що це рішення Зеленський приймав в пику домагання західних політиків, що все одно в Україні по їхньому не буде.
19.09.2025 10:31 Відповісти
Ніякої помилки зеЛайно не робить,він цілеспрямовано нищить Україну.
19.09.2025 10:35 Відповісти
Агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців, зараз продовжує свою руйнівну діяльність на посаді президента України
19.09.2025 10:43 Відповісти
Для чоловіків? Я вважаю що треба було закривати кордони для геть усіх <60-62 і інвалідів, реальних.
19.09.2025 11:36 Відповісти
"зелені прикордонники" по вказівці єрмака,даних про кількість тих,хто залишив Україну не фіксують...
19.09.2025 10:31 Відповісти
Z-влада робить все можливе, щоб демографічно та економічно знекровити Україну під час війни.
А далі - глибока демографічна, податкова, соціальна, наукова та освітянська криза!
Страждають від цього всі сфери суспільства та економіки України!
Цей шабаш негайно потрібно припинити, інакше раша прийде вже зовсім скоро!
19.09.2025 10:31 Відповісти
це гнусноє польське іпсо! )) ну не може ж оп-існа влада брехати прямо в очі своєму елохторату!
19.09.2025 10:32 Відповісти
Звідси не виїхали, а туди в'їхали. Чоловіки Шрьодінгера. Одночасно і в Украіні, і в Польщі. Zєля, подавай себе на нобелівку, поки не пізно!
19.09.2025 10:34 Відповісти
#Oleksandr Ruzhanskyi:

Тільки вчора я написав, що 42 прокурора-деграданта у справі одного набушника Руслана Магометрасулова будуть кинуті на фальсифікацію цього кримінального провадження, а вже сьогодні Офіс Генеральної шістки Офісу зелених зрадників, Дебіли Без Розуму (ДБР) і Служба Бєспрєдєлу України (СБУ) оголосили про нову підозру пану Магометрасулову, цього разу у якихось махінаціях з конвертаційними центрами.

І я чомусь не маю жодного сумніву, що рівень доказів у новій підозрі буде схожий з рівнем Дагестану, який насправді Узбекистан.

Але верх ницості у цій підозрі полягає у тому, що насправді, всі, підкреслюю, всі так звані конвертаційні центри в Україні працюють під дахом СБУ. Тобто, сбушники не знайшли нічого кращого ніж прикрутити звинувачення набушнику у тому, чим щільно займаються самі. На більше в них фантазії не вистачило.

І ще раз! Три правоохоронні органи України кинуті против одного співробітника НАБУ, аби підтерти гівно, яке від страху стикає по ногах Зеленського, Єрмака та інших учасників владної, кримінальної банди зрадників.

І жодна посадова особа з цих гнилих органів не встала, умовно кажучи, і не сказала у весь голос - Та що це ми таке робимо, *****?! Чим займаємося таким натовпом під час страшної війни з московитами? Фальсифікуємо справу проти громадянина України на користь справжніх злочинців з верхівки влади?

Це, щоб ви всі , друзі, розуміли якість людського матеріалу і моральну складову українських правоохоронців, які не змінюються навіть у важкіі часи для країни.
19.09.2025 10:34 Відповісти
як на мене це спосіб тестування - а скільки виїхало, скільки повернулося.

Щоб на основі цього зробити висновок відкривати кордон чи ні
19.09.2025 10:34 Відповісти
Це 40тис.в місяць,ті що повинні захищати державу.Випускає зрадник боневтік
19.09.2025 10:34 Відповісти
100 тисяч, бо їдуть за кордон не тільки через Польшу.
19.09.2025 10:39 Відповісти
Навіть при досягненні перемир'я строкову службу не відмінять, гадаю для багатьох хлопців така перспектива нецікава, так що, як казав один класик ********** - ДУМАЙ-ТЕ!
19.09.2025 10:39 Відповісти
Строкової служби не існує в Україні.
Але просто навіть, після закінчення війни, перспектив для молоді (і не тільки для молоді) в Україні не буде.
Підприємства простоюють або розбомблені, роботи нормальної не буде.
А якщо десь вдасться знайти роботу то зарплата африканського рівня а ціни та тарифи вже більші ніж у Європі.
19.09.2025 11:10 Відповісти
Російські репарації та американсько-європейські інвестиції дозволять швидко відбудувати країну й забезпечити повноцінне життя на рівні провідних країн ЄС (чи хоча б Молдови, втім на той час вона вже може й бути в ЄС).
19.09.2025 11:13 Відповісти
ПОХМЕЛИСЬ!
19.09.2025 11:31 Відповісти
Що, є сумніви в репараціях і всьому іншому? Ждун.
19.09.2025 11:33 Відповісти
Реаліст!
19.09.2025 12:15 Відповісти
Реальність повинна бути правильною - згідно офіційної інструкції.
19.09.2025 12:21 Відповісти
«Так це вже було» Смерить совком! АДІННАРОТ
19.09.2025 13:07 Відповісти
На землю без людей прийдуть люди без землі...
То не про нас, то про нашу землю...
19.09.2025 10:40 Відповісти
19.09.2025 10:40 Відповісти
Думаю, влада помиляється, випускаючи молодь, щоб та картонки не піднімала на протестах.
Люди старшого віку, хто залишився, демобілізовані та комісовані, можуть підняти стволи, а не картонки...
19.09.2025 10:49 Відповісти
уже 5 год скоро пойдет. Раньше не могли и щач не смогут. Молодняку в отличии от зашуганных дедов нечего терять
19.09.2025 11:49 Відповісти
если молодняку нечего терять, то чего он ждет 5 лет?
19.09.2025 11:52 Відповісти
Та по барабану. При війні в такому форматі вони там встигнуть стати 30-річними дядьками й європейці повиганяють їх сюди, бо фронт треба буде кимось затикати. Як не як, тут проходить лінія безпеки Європи. Так що хай трохи покатаються, хоч побачити щось встигнуть.
19.09.2025 10:53 Відповісти
Дядьку, досить постити маячню. На війну вже грошей немає, про це вже офіційно написали
19.09.2025 12:25 Відповісти
Європа дасть стільки, скільки буде потрібно. Можете перечитати цей свій пост ще років через 5 і побачите, що гроші й тоді не закінчаться. І через 10. Закінчаться вони тільки тоді, коли закінчиться війна)
19.09.2025 12:31 Відповісти
Хай воюють діди ,головне рейтинг "найвеличнішого",яка ця влада нікчемна її не перемога хвилює понад усе ,а що б знову дорватись до влади і не відповідати за те що накоїли.
19.09.2025 10:55 Відповісти
Теоретично рішення про виїзд молоді міг просувати тільки повний ідіот аба агент кацапії !
По факту його підписав ідіот-агент "янетряпка"....
19.09.2025 10:56 Відповісти
скоріш за все, вже й не повернуться...
19.09.2025 10:57 Відповісти
Надпотужний зачищає українців. Колись буде дана йому оцінка, надіюсь при нашому житті!
19.09.2025 11:04 Відповісти
Зачищають слабких ... а оцінку давати буде інший народ який буде боготворити за звільнення для них землі!
19.09.2025 11:14 Відповісти
Ті, хто не чекав на такий дозвіл, починають отримувати нещодавно замовлені паспорти
19.09.2025 11:36 Відповісти
якщо ДПСУ не веде статистику виїзду цієї категорії громадян, значить це все польське ІПСО
19.09.2025 11:40 Відповісти
и это только в Польшу. Пока озлобленные типы 25+ пускают слюни, поздравлю вас пацаны, рад за вас хоть и не искренне) сам 25+ так что хоть кто-то смог вырваться)
19.09.2025 11:47 Відповісти
Всі друзі Зеленського вже давно виїхали , навіть не чекали на офіційний дозвіл: браття шефіри, брати Шурми, колеги з 95 шапіто, бувші міністри і зам.міністри...
19.09.2025 12:11 Відповісти
Остануться одні прокурори - інваліди...
19.09.2025 12:44 Відповісти
Дякую зеленому підору.
19.09.2025 12:54 Відповісти
Вот "гады" посчитали.Могли бы ответить,что незначительно .
19.09.2025 13:12 Відповісти
По суті - 2 повноцінні бригади до Польщі виїхали ! А кажуть , що в ЗСУ людей не вистачає ...
19.09.2025 13:19 Відповісти
 
 