Уже 25 мировых компаний активно локализуют производство в Украине, - Шмыгаль
25 иностранных компаний развивают локализацию производства в Украине, укрепляя экономическую и оборонную способность страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в фейсбук.
"Каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством. Украина предлагает партнерам различные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine.
"Приоритет - чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска", - акцентировал Шмыгаль.
Он отметил, что для минимизации рисков инвесторов была создана Defence City. Это также делает работу совместных предприятий в Украине более привлекательной.
"Это специальный режим для развития оборонной промышленности Украины. Он предусматривает налоговые льготы, упрощение таможенных процедур, механизм релокации производств в более безопасные регионы, расширение государственной финансовой поддержки и возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи", - рассказал Шмыгаль.
