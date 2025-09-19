РУС
Уже 25 мировых компаний активно локализуют производство в Украине, - Шмыгаль

25 иностранных компаний развивают локализацию производства в Украине, укрепляя экономическую и оборонную способность страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в фейсбук.

"Каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством. Украина предлагает партнерам различные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine.

"Приоритет - чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска", - акцентировал Шмыгаль.

Он отметил, что для минимизации рисков инвесторов была создана Defence City. Это также делает работу совместных предприятий в Украине более привлекательной.

"Это специальный режим для развития оборонной промышленности Украины. Он предусматривает налоговые льготы, упрощение таможенных процедур, механизм релокации производств в более безопасные регионы, расширение государственной финансовой поддержки и возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи", - рассказал Шмыгаль.

