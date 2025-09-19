УКР
Вже 25 світових компаній активно локалізують виробництво в Україні, - Шмигаль

25 іноземних компаній розвивають локалізацію виробництва в Україні, зміцнюючи економічну та оборонну спроможність країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у фейсбук.

"Кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Україна пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine.

"Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - акцентував Шмигаль.

Він зазначив,  що для мінімізації ризиків інвесторів була створена Defence City. Це також робить роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою.

"Це спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги", - розповів Шмигаль.

