Лидеры ЕС проведут 1 октября саммит в Копенгагене для обсуждения Украины, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров стран ЕС на неформальное заседание, которое состоится 1 октября в Копенгагене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Недавние нарушения Россией воздушного пространства в Польше и Румынии являются суровым напоминанием о том, что мы должны ускорить и углубить наши усилия", - отметил Кошта.

Лидеры обсудят достижение целей оборонной готовности до 2030 года, а также дополнительные шаги в поддержке Украины. На повестке дня будет и вопрос пути Украины к членству в ЕС.

