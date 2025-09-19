РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11312 посетителей онлайн
Новости Встреча лидеров ЕС
283 5

Лидеры ЕС проведут 1 октября саммит в Копенгагене для обсуждения Украины, - Кошта

Прекращение огня не означает автоматический мир: заявление Антониу Кошты

Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров стран ЕС на неформальное заседание, которое состоится 1 октября в Копенгагене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Недавние нарушения Россией воздушного пространства в Польше и Румынии являются суровым напоминанием о том, что мы должны ускорить и углубить наши усилия", - отметил Кошта.

Лидеры обсудят достижение целей оборонной готовности до 2030 года, а также дополнительные шаги в поддержке Украины. На повестке дня будет и вопрос пути Украины к членству в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС ускорит отказ от российского LNG после призыва Трампа, - Bloomberg (обновлено)

Автор: 

саммит (1233) Евросоюз (17587)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Не нужно слов !
Помогите лучше материально !"
О.Бендер

.
показать весь комментарий
19.09.2025 12:54 Ответить
саміт обговорення! саміт обговорення! саміт обговорення!
безпекові гарантії! безпекові гарантії! безпекові гарантії!
бееееее... мееееее....бееееее... мееееее....бееееее... мееееее....
показать весь комментарий
19.09.2025 13:00 Ответить
Кожень день важливий
Кожен день трапляється страшне...
Нажаль кагал міндічєй виснажує країну і суспільство вщент... Їх би відсунути, і дати знову працювати дорослим професіоналам
показать весь комментарий
19.09.2025 13:14 Ответить
"обговорять досягнення цілей оборонної готовності до 2030 року, а також додаткові кроки у підтримці України." Джерело: https://censor.net/ua/n3575005
Но так, треба щоб Україна протрималась хоча б до 2030 року, "атопутінападьот, а ми нєґатови"... 😡
показать весь комментарий
19.09.2025 13:29 Ответить
Оманська Гнида звісно поїде з мамкою дєрьмаком ..без своєї соски вона не їздить
показать весь комментарий
19.09.2025 13:30 Ответить
 
 