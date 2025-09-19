Лидеры ЕС проведут 1 октября саммит в Копенгагене для обсуждения Украины, - Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров стран ЕС на неформальное заседание, которое состоится 1 октября в Копенгагене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Недавние нарушения Россией воздушного пространства в Польше и Румынии являются суровым напоминанием о том, что мы должны ускорить и углубить наши усилия", - отметил Кошта.
Лидеры обсудят достижение целей оборонной готовности до 2030 года, а также дополнительные шаги в поддержке Украины. На повестке дня будет и вопрос пути Украины к членству в ЕС.
Помогите лучше материально !"
О.Бендер
.
безпекові гарантії! безпекові гарантії! безпекові гарантії!
бееееее... мееееее....бееееее... мееееее....бееееее... мееееее....
Кожен день трапляється страшне...
Нажаль кагал міндічєй виснажує країну і суспільство вщент... Їх би відсунути, і дати знову працювати дорослим професіоналам
Но так, треба щоб Україна протрималась хоча б до 2030 року, "атопутінападьот, а ми нєґатови"... 😡