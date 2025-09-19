УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10825 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч лідерів ЄС
226 5

Лідери ЄС проведуть 1 жовтня саміт у Копенгагені для обговорення України, - Кошта

Припинення вогню не означає автоматичний мир: заява Антоніу Кошти

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів країн ЄС на неформальне засідання, яке відбудеться 1 жовтня в Копенгагені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Нещодавні порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про те, що ми повинні прискорити і поглибити наші зусилля", - зазначив Кошта.

Лідери обговорять досягнення цілей оборонної готовності до 2030 року, а також додаткові кроки у підтримці України. На порядку денному буде і питання шляху України до членства в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС пришвидшить відмову від російського LNG після заклику Трампа, – Bloomberg (оновлено)

Автор: 

саміт (827) Євросоюз (14148)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Не нужно слов !
Помогите лучше материально !"
О.Бендер

.
показати весь коментар
19.09.2025 12:54 Відповісти
саміт обговорення! саміт обговорення! саміт обговорення!
безпекові гарантії! безпекові гарантії! безпекові гарантії!
бееееее... мееееее....бееееее... мееееее....бееееее... мееееее....
показати весь коментар
19.09.2025 13:00 Відповісти
Кожень день важливий
Кожен день трапляється страшне...
Нажаль кагал міндічєй виснажує країну і суспільство вщент... Їх би відсунути, і дати знову працювати дорослим професіоналам
показати весь коментар
19.09.2025 13:14 Відповісти
"обговорять досягнення цілей оборонної готовності до 2030 року, а також додаткові кроки у підтримці України." Джерело: https://censor.net/ua/n3575005
Но так, треба щоб Україна протрималась хоча б до 2030 року, "атопутінападьот, а ми нєґатови"... 😡
показати весь коментар
19.09.2025 13:29 Відповісти
Оманська Гнида звісно поїде з мамкою дєрьмаком ..без своєї соски вона не їздить
показати весь коментар
19.09.2025 13:30 Відповісти
 
 