Лідери ЄС проведуть 1 жовтня саміт у Копенгагені для обговорення України, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів країн ЄС на неформальне засідання, яке відбудеться 1 жовтня в Копенгагені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Нещодавні порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про те, що ми повинні прискорити і поглибити наші зусилля", - зазначив Кошта.

Лідери обговорять досягнення цілей оборонної готовності до 2030 року, а також додаткові кроки у підтримці України. На порядку денному буде і питання шляху України до членства в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС пришвидшить відмову від російського LNG після заклику Трампа, – Bloomberg (оновлено)