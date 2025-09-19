Лідери ЄС проведуть 1 жовтня саміт у Копенгагені для обговорення України, - Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів країн ЄС на неформальне засідання, яке відбудеться 1 жовтня в Копенгагені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Нещодавні порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про те, що ми повинні прискорити і поглибити наші зусилля", - зазначив Кошта.
Лідери обговорять досягнення цілей оборонної готовності до 2030 року, а також додаткові кроки у підтримці України. На порядку денному буде і питання шляху України до членства в ЄС.
Помогите лучше материально !"
О.Бендер
.
безпекові гарантії! безпекові гарантії! безпекові гарантії!
бееееее... мееееее....бееееее... мееееее....бееееее... мееееее....
Кожен день трапляється страшне...
Нажаль кагал міндічєй виснажує країну і суспільство вщент... Їх би відсунути, і дати знову працювати дорослим професіоналам
Но так, треба щоб Україна протрималась хоча б до 2030 року, "атопутінападьот, а ми нєґатови"... 😡