МВД внедряет инновационный подход, который вдвое сокращает время разминирования, - Клименко

Разминирование территорий

Министерство внутренних дел внедряет инновационный подход к разминированию, который сочетает использование техники и профессионализм саперных подразделений. Это позволяет вдвое сократить время разминирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Как это работает

Сначала машины механизированного разминирования создают специальные проходы в виде прямоугольников. Далее саперы вручную проверяют очищенные участки с помощью широкорамочных металлодетекторов. Это позволяет выявлять даже те взрывоопасные предметы, которые могут остаться без внимания техники.

Клименко отметил, что такой способ применяется в зонах возможного высокого загрязнения, ведь безопасность саперов и населения - приоритет.

"В течение лета тестировали этот метод на Киевщине. Как результат - удалось ускорить темп очистки территории вдвое. За это время разминировано почти 1 тыс. 47 га, из них более 420 га - с помощью машин механизированного разминирования", - рассказал Клименко.

По его словам, кроме ускорения, метод позволяет существенно экономить ресурсы, в частности топливо, а также уменьшить нагрузку на личный состав.

"Современные технологии в сочетании с профессионализмом - путь к безопасному и быстрому восстановлению украинских земель", - подчеркнул глава МВД.

полонених окупантів стройними рядами по замінованим полям.. теж досить суттєва економія ресурсів
показать весь комментарий
19.09.2025 14:17 Ответить
попів з московського патріархату, зрадників та ригів на розмінування.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:30 Ответить
 
 