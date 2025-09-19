МВД внедряет инновационный подход, который вдвое сокращает время разминирования, - Клименко
Министерство внутренних дел внедряет инновационный подход к разминированию, который сочетает использование техники и профессионализм саперных подразделений. Это позволяет вдвое сократить время разминирования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко.
Как это работает
Сначала машины механизированного разминирования создают специальные проходы в виде прямоугольников. Далее саперы вручную проверяют очищенные участки с помощью широкорамочных металлодетекторов. Это позволяет выявлять даже те взрывоопасные предметы, которые могут остаться без внимания техники.
Клименко отметил, что такой способ применяется в зонах возможного высокого загрязнения, ведь безопасность саперов и населения - приоритет.
"В течение лета тестировали этот метод на Киевщине. Как результат - удалось ускорить темп очистки территории вдвое. За это время разминировано почти 1 тыс. 47 га, из них более 420 га - с помощью машин механизированного разминирования", - рассказал Клименко.
По его словам, кроме ускорения, метод позволяет существенно экономить ресурсы, в частности топливо, а также уменьшить нагрузку на личный состав.
"Современные технологии в сочетании с профессионализмом - путь к безопасному и быстрому восстановлению украинских земель", - подчеркнул глава МВД.
