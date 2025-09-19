МВС впроваджує інноваційний підхід, який удвічі скорочує час розмінування, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ впроваджує інноваційний підхід до розмінування, який поєднує використання техніки та професіоналізм саперних підрозділів. Це дає змогу вдвічі скоротити час розмінування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава МВС Ігор Клименко.

Як це працює

Спершу машини механізованого розмінування створюють спеціальні проходи у вигляді прямокутників. Далі сапери вручну перевіряють очищені ділянки за допомогою широкорамкових металодетекторів. Це дозволяє виявляти навіть ті вибухонебезпечні предмети, які можуть залишитися поза увагою техніки.



Клименко зауважив, що такий спосіб застосовується у зонах можливого високого забруднення, адже безпека саперів і населення - пріоритет.

Також читайте: На розмінування України за поточних темпів знадобиться 83 роки, – Рахункова палата

"Впродовж літа тестували цей метод на Київщині. Як результат - вдалося прискорити темп очищення території удвічі. За цей час розміновано майже 1 тис. 47 га, з них понад 420 га - за допомогою машин механізованого розмінування", - розповів Клименко.

За його словами, окрім пришвидшення, метод дозволяє суттєво економити ресурси, зокрема пальне, а також зменшити навантаження на особовий склад.



"Сучасні технології в поєднанні із професіоналізмом – шлях до безпечного та швидкого відновлення українських земель", - наголосив голова МВС.

Також дивіться: Впродовж серпня сапери розмінували майже 6 тисяч гектарів деокупованих територій, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА