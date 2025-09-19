Полицейский Руслан Ковбасюк погиб при выполнении боевого задания на фронте. ФОТО
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Кировоградщины Руслан Ковбасюк.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, полицейский родом из Кировоградской области. Службе в правоохранительных органах отдал почти 10 лет. Начинал свой путь в подразделении патрульной службы Днепропетровской области, затем служил в патрульной полиции Днепропетровщины и Кировоградской области.
В 2022 году присоединился к рядам КОРДа Кировоградщины. Во время полномасштабного вторжения стал на защиту государства от врага. Погиб в Донецкой области.
"Полицейскому навсегда 31 год. У него остались жена и сын.
Руслан любил жизнь и людей, и даже в боевых условиях сохранил человечность, чувство юмора и тепло. Его гибель - невосполнимая потеря для родных, друзей и побратимов. Но память о нем будет жить в каждом, кто имел честь служить рядом и чувствовать его поддержку и силу духа. Светлая память Герою", - добавили в Нацполиции.
Вічна Слава!
У нас забирали самих світлих, самих тих хто вірив і готовий був до змагань за Україну, за цивілізованість та Закон
А всяка зе. пережила національне піднесення, забалакала питання люстрації та ін...
Згадайте Добрим Словом всіх достойних! Пам'ять Героям!
Герою Слава !
співчуття рідним...
Сум.
.