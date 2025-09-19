Полицейский Руслан Ковбасюк погиб при выполнении боевого задания на фронте. ФОТО

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Кировоградщины Руслан Ковбасюк.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, полицейский родом из Кировоградской области. Службе в правоохранительных органах отдал почти 10 лет. Начинал свой путь в подразделении патрульной службы Днепропетровской области, затем служил в патрульной полиции Днепропетровщины и Кировоградской области.

В 2022 году присоединился к рядам КОРДа Кировоградщины. Во время полномасштабного вторжения стал на защиту государства от врага. Погиб в Донецкой области.

"Полицейскому навсегда 31 год. У него остались жена и сын.

Руслан любил жизнь и людей, и даже в боевых условиях сохранил человечность, чувство юмора и тепло. Его гибель - невосполнимая потеря для родных, друзей и побратимов. Но память о нем будет жить в каждом, кто имел честь служить рядом и чувствовать его поддержку и силу духа. Светлая память Герою", - добавили в Нацполиции.

