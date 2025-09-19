РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10502 посетителя онлайн
Новости Потери Украины
1 579 5

Полицейский Руслан Ковбасюк погиб при выполнении боевого задания на фронте. ФОТО

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Кировоградщины Руслан Ковбасюк.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Погиб полицейский Руслан Ковбасюк

Как отмечается, полицейский родом из Кировоградской области. Службе в правоохранительных органах отдал почти 10 лет. Начинал свой путь в подразделении патрульной службы Днепропетровской области, затем служил в патрульной полиции Днепропетровщины и Кировоградской области.

В 2022 году присоединился к рядам КОРДа Кировоградщины. Во время полномасштабного вторжения стал на защиту государства от врага. Погиб в Донецкой области.

Также смотрите: На войне погиб соучредитель "Украины без пыток" Александр Гатиятуллин. ФОТО

"Полицейскому навсегда 31 год. У него остались жена и сын.

Руслан любил жизнь и людей, и даже в боевых условиях сохранил человечность, чувство юмора и тепло. Его гибель - невосполнимая потеря для родных, друзей и побратимов. Но память о нем будет жить в каждом, кто имел честь служить рядом и чувствовать его поддержку и силу духа. Светлая память Герою", - добавили в Нацполиции.

Также смотрите: Полицейские Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко погибли во время выполнения боевого задания на фронте. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16763) Донецкая область (10804) потери (4558)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.09.2025 14:20 Ответить
Добрая Пам'ять!
Вічна Слава!
показать весь комментарий
19.09.2025 14:26 Ответить
Колись 2014р. загинув командир міліцейського батальону "Херсон" Руслан Сторчеус . Прибули на Донбас, початок АТО ( гібридна війна московії проти України) , потрапили у засідку...
У нас забирали самих світлих, самих тих хто вірив і готовий був до змагань за Україну, за цивілізованість та Закон
А всяка зе. пережила національне піднесення, забалакала питання люстрації та ін...
Згадайте Добрим Словом всіх достойних! Пам'ять Героям!
показать весь комментарий
19.09.2025 14:30 Ответить
💯💔💙💛
показать весь комментарий
19.09.2025 14:34 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
Сум.

.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:46 Ответить
 
 