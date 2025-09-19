РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10502 посетителя онлайн
Новости Назначение судей КСУ
860 3

Судьи не смогли избрать нового председателя Конституционного Суда

Новый председатель Конституционного Суда. Председателя избрать не смогли

Судьи Конституционного суда не смогли избрать председателя КСУ во время заседания 18 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте КСУ.

"Сегодня, 18 сентября 2025 года, состоялось специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины, на котором Суд рассматривал вопрос об избрании Председателя Конституционного Суда Украины. Его рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих специальных пленарных заседаний", - отмечается в сообщении.

Известно, что сейчас Конституционный суд не имеет ни председателя, ни его заместителя.

Сейчас Суд возглавляет как старший по возрасту Александр Петришин.

После отстранения от должности председателя КСУ Тупицкого его обязанности исполнял тогдашний его заместитель Сергей Головатый. В мае 2024 года у него закончились полномочия из-за достижения 70-летнего возраста. После этого обязанности председателя исполнял Виктор Кривенко, а после его отставки - Александр Петришин.

Читайте: Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Автор: 

КС (2251) судья (2666)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скотиняка зарплати та пенсії собі приведіть до людської подоби!
показать весь комментарий
19.09.2025 14:43 Ответить
А навіщо той голова Конституційного суду - його ж на хліб не намажеш? І без голови КС клоунам легше Конституцію ламати.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:45 Ответить
знову чорний дим з долярів?
показать весь комментарий
19.09.2025 14:45 Ответить
 
 