Судьи не смогли избрать нового председателя Конституционного Суда

Судьи Конституционного суда не смогли избрать председателя КСУ во время заседания 18 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте КСУ.

"Сегодня, 18 сентября 2025 года, состоялось специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины, на котором Суд рассматривал вопрос об избрании Председателя Конституционного Суда Украины. Его рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих специальных пленарных заседаний", - отмечается в сообщении.

Известно, что сейчас Конституционный суд не имеет ни председателя, ни его заместителя.

Сейчас Суд возглавляет как старший по возрасту Александр Петришин.

После отстранения от должности председателя КСУ Тупицкого его обязанности исполнял тогдашний его заместитель Сергей Головатый. В мае 2024 года у него закончились полномочия из-за достижения 70-летнего возраста. После этого обязанности председателя исполнял Виктор Кривенко, а после его отставки - Александр Петришин.

