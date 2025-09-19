Судді не змогли обрати нового голову Конституційного Суду

Судді Конституційного суду не змогли обрати голову КСУ під час засідання 18 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті КСУ.

"Сьогодні, 18 вересня 2025 року, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України, на якому Суд розглядав питання про обрання Голови Конституційного Суду України. Його розгляд Суд продовжить на одному з наступних спеціальних пленарних засідань", - зазначається в повідомленні.

Відомо, що наразі Конституційний суд не має ні голови, ні його заступника.

Наразі Суд очолює як старший за віком Олександр Петришин.

Після відсторонення з посади голови КСУ Тупицького його обов'язки виконував тодішній його заступник Сергій Головатий. У травні 2024 року у нього закінчилися повноваження через досягнення 70-річного віку. Після цього обов'язки голови виконував Віктор Кривенко, а після його відставки - Олександр Петришин.

Читайте: Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду