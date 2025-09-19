Уроженца Украины приговорили в РФ к 24 годам за "подготовку теракта для СБУ". Он хочет сменить гражданство на украинское, - СМИ

Центральный окружной военный суд назначил 24 года заключения 63-летнему уроженцу Львовской области Украины Роману Сабадашу по обвинению в подготовке к теракту якобы по заданию СБУ. На суде он заявил, что будет менять российское гражданство на украинское.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

По данным издания, Роман Сабадаш имеет вид на жительство в Украине и гражданство России. Согласно источникам баз данных, Сабадаш получил российский паспорт не позднее, чем в 2007 году.

Следователи РФ считают, что до 2024 года он находился в Украине, где учился, чтобы устроить диверсию в России по заданию Службы безопасности Украины - он якобы должен был пустить поезд под откос.

В марте 2024 года его задержали в Свердловской области РФ, а следователи утверждают, что с собой он имел специальное устройство, с помощью которого можно устроить диверсию.

Мужчина свою вину не признал и настаивает, что никакого обучения не было, и устройство он просто хотел сфотографировать на рельсах.

Сабадаша обвинили в госизмене, а также в покушении на теракт, прохождении обучения с целью терроризма и подделке документов.

В последнем слове мужчина сказал, что будет менять российское гражданство на украинское.

Несмотря на это, суд назначил ему 24 года заключения: первые 5 лет он должен провести в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима.