Уродженця України засудили у РФ до 24 років за "підготовку теракту для СБУ". Він хоче змінити громадянство на українське, - ЗМІ
Центральний окружний військовий суд призначив 24 роки ув'язнення 63-річному уродженцю Львівської області України Роману Сабадашу за звинуваченням в підготовці до теракту нібито за завданням СБУ. На суді він заявив, що мінятиме російське громадянство на українське.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медиазона".
За даними видання, Роман Сабадаш має посвідку на проживання в Україні та громадянство Росії. Згідно з джерелами баз даних, Сабадаш отримав російський паспорт не пізніше ніж у 2007 році.
Слідчі РФ вважають, що до 2024 року він перебував в Україні, де навчався, щоб влаштувати диверсію в Росії за завданням Служби безпеки України — він нібито мав пустити поїзд під укіс.
У березні 2024 року його затримали у Свердловській області РФ, а слідчі стверджують, що із собою він мав спеціальний пристрій, за допомогою якого можна влаштувати диверсію.
Чоловік свою провину не визнав і наполягає, що ніякого навчання не було і пристрій він просто хотів сфотографувати на рейках.
Сабадаша звинуватили в держзраді, а також у замаху на теракт, проходженні навчання з метою тероризму й підробленні документів.
В останньому слові чоловік сказав, що мінятиме російське громадянство на українське.
Попри це, суд призначив йому 24 роки ув’язнення: перші 5 років він має провести у в'язниці, а решту — у колонії суворого режиму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль