Зеленский обсудил с главой МИД Литвы Будрисом усиление санкций против РФ и совместное оборонное производство

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, который 19 сентября прибыл в Киев.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Это уже его пятая поездка в Украину на этой должности. Спасибо за поддержку Украины всему народу Литвы, который с первых дней российской агрессии рядом с Украиной", - рассказал президент.

Стороны обсудили безопасность региона и общие угрозы от России и Беларуси, особенно после недавней атаки дронов на Польшу, усиление санкционной политики, совместное оборонное производство. Говорили также об участии Литвы в программах SAFE и PURL, помощь в восстановлении, разминировании, образовании и реабилитации раненых.

"Литва открыла в Украине офис, который будет координировать эти проекты. Это важно. Спасибо. Поддержка Украины на пути в ЕС, открытие первого переговорного кластера - еще одна ключевая тема. И готовимся к Генассамблее ООН - наш общий голос должен быть сильным", - подчеркнул Зеленский.

