Зеленський обговорив із главою МЗС Литви Будрісом посилення санкцій проти РФ та спільне оборонне виробництво

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, який 19 вересня прибув до Києва.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Це вже його п’ята поїздка до України на цій посаді. Дякую за підтримку України всьому народові Литви, який із перших днів російської агресії поруч з Україною", - розповів президент.

Сторони обговорили безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, посилення санкційної політики, спільне оборонне виробництво. Говорили також про участь Литви у програмах SAFE та PURL, допомогу у відбудові, розмінуванні, освіті й реабілітації поранених.

"Литва відкрила в Україні офіс, який координуватиме ці проєкти. Це важливо. Дякуємо. Підтримка України на шляху до ЄС, відкриття першого переговорного кластера – ще одна ключова тема. І готуємось до Генасамблеї ООН – наш спільний голос має бути сильним", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Європі варто фундаментально переглянути безпекову співпрацю з Україною, - Будріс