Журналист Богдан Логвиненко отказался от номинации "100 людей культуры" от NV из-за того, что в список включили Пинчука
Журналист, основатель Ukraïner Богдан Логвиненко попросил редакцию издания NV исключить его из списка "100 людей культуры" после того, как в перечень включили олигарха Виктора Пинчука.
Об этом он написал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"На следующий день после 25-й годовщины убийства Георгия Гонгадзе в список "100 людей культуры" был включен экс-олигарх Виктор Пинчук. Зять президента Кучмы, изрядно обогатившийся на приватизации госпредприятий при почти неограниченной власти своего близкого родственника, нормой режима которого были убийства политических оппонентов, журналистов, а затем и самоубийства с двумя выстрелами в голову соисполнителей преступлений", - заявил журналист.
"В то время, когда абсолютное большинство из упомянутых в списке людей потом и кровью работают на развитие украинской культуры, в том числе и среди коллекционеров и меценатов есть такие, которые действительно вкладывают в культуру. Но в противовес есть и те, кто инструментализирует культуру в собственных интересах, называет пространства и фонды имени себя, чтобы отбелить свою черную как смерть репутацию. Я не считаю, что такие люди становятся "людьми культуры" любой ценой", - пишет он дальше.
Также Логвиненко рассказал, что "получил приглашение, но не пошел на событие, поскольку оно происходило в олигархическом помещении UNIT.Сіту Василия Хмельницкого, который среди заслуг как голосование за диктаторские законы Януковича, приложился к попыткам уничтожения общественного сектора".
"За годы своей деятельности мне повезло не получать государственных наград, но получить несколько журналистских премий, к примеру премию Георгия Гонгадзе, которой я горжусь в том числе и из-за перечня ее номинантов. И сегодня как человек культуры я мог бы промолчать, но также как человек журналистики и общественного сектора - нет, не смогу, мне больно", - заявил журналист.
Логвиненко отметил, что уважает редакцию NV и жюри, "в котором преимущественно действительно уважаемые и выдающиеся деятели культуры", однако считает, что произошла ошибка с номинацией его в этот список.
Напоследок журналист попросил редакцию NV исключить его из вышеупомянутого перечня.
"Уважаемая редакция NV, я искренне считаю, что вы просто ошиблись с номинацией меня в этот список. Мне очень не хотелось бы легитимизировать любого олигарха своим именем, а потому прошу исключить меня из него. Пусть будет 99 людей культуры, это тоже красиво", - написал Логвиненко.
За гроші, Держ посадовці, що тільки не роблять упродовж 30 років….!! Капець!
Співун-проректор, (український клон Епштейна), тому підтвердження!!
Віктор Пінчук, разом з Кучмою, є одним з винуватців у створенні злодійсько-шахрайської системи в Україні і зубожіння держави.
Зараз, основну частину краденого, Пінчук вивів за кордон і 70% тримає в нерухомості.
Згадуючи аномальну кількість нападів і вбивств інших активних громадян в останні роки, треба визнати, що легалізація цього насильства почалася з безкарності у вбивстві Георгія Гонгадзе. І ця безкарність стала можливою, в тому числі завдяки включеності в процес відбілювання винуватців цього злочину медіа-імперії Віктора Пінчука".
Віктор Пінчук, як і його сусіди у списку найбагатших українців, побудував свою імперію за рахунок приватизації державних активів, більшу частину підприємств він придбав за низькими цінами завдяки родинним зв'язкам із Леонідом Кучмою. Капітал Пінчука був воістину колосальним: у 2008 році журнал «Фокус» оцінив його в $10,5 млрд. Після Революції гідності його статки зменшилися майже в три рази.
Eкс-заступника генпрокурора Ренат Кузьмін заявив про те, що за закриття справи проти Кучми був даний хабар в розмірі мільярда доларів.
Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів.
"Рецепт його успіху полягає в тому, що потрібно народитися в потрібній сім'ї і одружитися вигідно, причому двічі. Такі можливості відкриваються далеко не всім, тому особистість Віктора Пінчука досить унікальна. У тому числі і те, що йому вдалося переодягнутися з хижого олігарха в витонченого мецената на очах у всіх, і змусило українців забути про те, як і з чиєю допомогою він зробив кар'єру мільярдера."
Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» ( спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).
Але ще б краще було б - якби Логвиненко прийшов на ту дифіляду - вийшов на сцену як номінант - і висловив це все прямо у фізіономії Пінчука і Хмельницького.
То би був сильний публічний ляпас цим двом виродкам.
І резонанс і ефект був би набагато більший.