Журналист Богдан Логвиненко отказался от номинации "100 людей культуры" от NV из-за того, что в список включили Пинчука

Журналист, основатель Ukraïner Богдан Логвиненко попросил редакцию издания NV исключить его из списка "100 людей культуры" после того, как в перечень включили олигарха Виктора Пинчука.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"На следующий день после 25-й годовщины убийства Георгия Гонгадзе в список "100 людей культуры" был включен экс-олигарх Виктор Пинчук. Зять президента Кучмы, изрядно обогатившийся на приватизации госпредприятий при почти неограниченной власти своего близкого родственника, нормой режима которого были убийства политических оппонентов, журналистов, а затем и самоубийства с двумя выстрелами в голову соисполнителей преступлений", - заявил журналист.

"В то время, когда абсолютное большинство из упомянутых в списке людей потом и кровью работают на развитие украинской культуры, в том числе и среди коллекционеров и меценатов есть такие, которые действительно вкладывают в культуру. Но в противовес есть и те, кто инструментализирует культуру в собственных интересах, называет пространства и фонды имени себя, чтобы отбелить свою черную как смерть репутацию. Я не считаю, что такие люди становятся "людьми культуры" любой ценой", - пишет он дальше.

Также Логвиненко рассказал, что "получил приглашение, но не пошел на событие, поскольку оно происходило в олигархическом помещении UNIT.Сіту Василия Хмельницкого, который среди заслуг как голосование за диктаторские законы Януковича, приложился к попыткам уничтожения общественного сектора".

"За годы своей деятельности мне повезло не получать государственных наград, но получить несколько журналистских премий, к примеру премию Георгия Гонгадзе, которой я горжусь в том числе и из-за перечня ее номинантов. И сегодня как человек культуры я мог бы промолчать, но также как человек журналистики и общественного сектора - нет, не смогу, мне больно", - заявил журналист.

Логвиненко отметил, что уважает редакцию NV и жюри, "в котором преимущественно действительно уважаемые и выдающиеся деятели культуры", однако считает, что произошла ошибка с номинацией его в этот список.

Напоследок журналист попросил редакцию NV исключить его из вышеупомянутого перечня.

"Уважаемая редакция NV, я искренне считаю, что вы просто ошиблись с номинацией меня в этот список. Мне очень не хотелось бы легитимизировать любого олигарха своим именем, а потому прошу исключить меня из него. Пусть будет 99 людей культуры, это тоже красиво", - написал Логвиненко.

