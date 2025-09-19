РУС
Логвиненко отказался от номинации 100 людей культуры
1 061 17

Журналист Богдан Логвиненко отказался от номинации "100 людей культуры" от NV из-за того, что в список включили Пинчука

Логвиненко

Журналист, основатель Ukraïner Богдан Логвиненко попросил редакцию издания NV исключить его из списка "100 людей культуры" после того, как в перечень включили олигарха Виктора Пинчука.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"На следующий день после 25-й годовщины убийства Георгия Гонгадзе в список "100 людей культуры" был включен экс-олигарх Виктор Пинчук. Зять президента Кучмы, изрядно обогатившийся на приватизации госпредприятий при почти неограниченной власти своего близкого родственника, нормой режима которого были убийства политических оппонентов, журналистов, а затем и самоубийства с двумя выстрелами в голову соисполнителей преступлений", - заявил журналист.

"В то время, когда абсолютное большинство из упомянутых в списке людей потом и кровью работают на развитие украинской культуры, в том числе и среди коллекционеров и меценатов есть такие, которые действительно вкладывают в культуру. Но в противовес есть и те, кто инструментализирует культуру в собственных интересах, называет пространства и фонды имени себя, чтобы отбелить свою черную как смерть репутацию. Я не считаю, что такие люди становятся "людьми культуры" любой ценой", - пишет он дальше.

Также Логвиненко рассказал, что "получил приглашение, но не пошел на событие, поскольку оно происходило в олигархическом помещении UNIT.Сіту Василия Хмельницкого, который среди заслуг как голосование за диктаторские законы Януковича, приложился к попыткам уничтожения общественного сектора".

"За годы своей деятельности мне повезло не получать государственных наград, но получить несколько журналистских премий, к примеру премию Георгия Гонгадзе, которой я горжусь в том числе и из-за перечня ее номинантов. И сегодня как человек культуры я мог бы промолчать, но также как человек журналистики и общественного сектора - нет, не смогу, мне больно", - заявил журналист.

Логвиненко отметил, что уважает редакцию NV и жюри, "в котором преимущественно действительно уважаемые и выдающиеся деятели культуры", однако считает, что произошла ошибка с номинацией его в этот список.

Напоследок журналист попросил редакцию NV исключить его из вышеупомянутого перечня.

"Уважаемая редакция NV, я искренне считаю, что вы просто ошиблись с номинацией меня в этот список. Мне очень не хотелось бы легитимизировать любого олигарха своим именем, а потому прошу исключить меня из него. Пусть будет 99 людей культуры, это тоже красиво", - написал Логвиненко.

Топ комментарии
+10
Правильне рішення.
19.09.2025 22:56 Ответить
+9
правильна людина яка має своє бачення та принципова не то шо інші флюгери від культури які за гроші дупи вилизують владі
19.09.2025 22:58 Ответить
+8
Респект Богдану Логвиненку!
19.09.2025 22:59 Ответить
Молодець.
19.09.2025 23:00 Ответить
Пінчук зкучмений і Культура, лише за гроші так роблять в Україні посадові особи!!
За гроші, Держ посадовці, що тільки не роблять упродовж 30 років….!! Капець!
Співун-проректор, (український клон Епштейна), тому підтвердження!!
19.09.2025 23:03 Ответить
19.09.2025 23:47 Ответить
Пінчук стільки накрав і навіть не разу не сидів.
Віктор Пінчук, разом з Кучмою, є одним з винуватців у створенні злодійсько-шахрайської системи в Україні і зубожіння держави.
19.09.2025 23:12 Ответить
У той час коли Президентом України був Леонід Кучма, його зять Віктор Пінчук набув великих активів.
Зараз, основну частину краденого, Пінчук вивів за кордон і 70% тримає в нерухомості.
19.09.2025 23:14 Ответить
За час президентства Кучми його зять Віктор Пінчук став одним із найбагатших в Україні. Пінчук створив цілу мережу телеканалів, які транслювали те, що треба і коли треба. Зрозуміло, на чиє саме замовлення.

Згадуючи аномальну кількість нападів і вбивств інших активних громадян в останні роки, треба визнати, що легалізація цього насильства почалася з безкарності у вбивстві Георгія Гонгадзе. І ця безкарність стала можливою, в тому числі завдяки включеності в процес відбілювання винуватців цього злочину медіа-імперії Віктора Пінчука".

Віктор Пінчук, як і його сусіди у списку найбагатших українців, побудував свою імперію за рахунок приватизації державних активів, більшу частину підприємств він придбав за низькими цінами завдяки родинним зв'язкам із Леонідом Кучмою. Капітал Пінчука був воістину колосальним: у 2008 році журнал «Фокус» оцінив його в $10,5 млрд. Після Революції гідності його статки зменшилися майже в три рази.

Eкс-заступника генпрокурора Ренат Кузьмін заявив про те, що за закриття справи проти Кучми був даний хабар в розмірі мільярда доларів.

Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів.

"Рецепт його успіху полягає в тому, що потрібно народитися в потрібній сім'ї і одружитися вигідно, причому двічі. Такі можливості відкриваються далеко не всім, тому особистість Віктора Пінчука досить унікальна. У тому числі і те, що йому вдалося переодягнутися з хижого олігарха в витонченого мецената на очах у всіх, і змусило українців забути про те, як і з чиєю допомогою він зробив кар'єру мільярдера."
19.09.2025 23:15 Ответить
19.09.2025 23:15 Ответить
Ти бач ... Супер принципового Єгора Фірсова страшне як пучило від Порошенка, в тут сидить і задоволено либиться, в компанії Пінчука, який роками продавав метал зі своїх заводів на паРашу вже після окупації Криму і частини Донбасу.
19.09.2025 23:40 Ответить
Компанія олігарха Віктора Пінчука Interpipe лише за 5 місяців 2019 року експортувала до росії труби та колеса на загальну суму понад 1 млрд гривень.
Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» ( спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).
19.09.2025 23:42 Ответить
Повага
19.09.2025 23:22 Ответить
Так цей журналіст,від іншого меценатав годується.Більш поважного.
19.09.2025 23:25 Ответить
Бодя Логвиненко - молодець - правильно вчинив - що відмовився.

Але ще б краще було б - якби Логвиненко прийшов на ту дифіляду - вийшов на сцену як номінант - і висловив це все прямо у фізіономії Пінчука і Хмельницького.

То би був сильний публічний ляпас цим двом виродкам.
І резонанс і ефект був би набагато більший.
19.09.2025 23:41 Ответить
Падальщики завжди хочуть своє багно розбавити порядними людьми
19.09.2025 23:42 Ответить
Слушал радио нв, бросил, превратились в помойку где вещают всякие желтые эГсперты далекие от войны, здравых мыслей. Превратились в радио арестовича.
19.09.2025 23:43 Ответить
 
 