Новини Логвиненко відмовився від номінації 100 людей культури
Журналіст Богдан Логвиненко відмовився від номінації "100 людей культури" від NV через те, що до переліку включили Пінчука

Логвиненко

Журналіст, засновник Ukraïner Богдан Логвиненко попросив редакцію видання NV виключити його зі списку "100 людей культури" після того, як до переліку включили олігарха Віктора Пінчука.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступного дня після 25-х роковин вбивства Георгія Ґонґадзе в список "100 людей культури" було включено ексолігарха Віктора Пінчука. Зятя президента Кучми, що неабияк збагатився на приватизації держпідприємств за майже необмеженої влади свого близького родича, нормою режиму якого були вбивства політичних опонентів, журналістів, а потім і самогубства з двома пострілами у голову співвиконавців злочинів", - заявив журналіст. 

"У той час, коли абсолютна більшість зі згаданих у списку людей потом і кровʼю працюють на розвиток української культури, зокрема й серед колекціонерів та меценатів є такі, що справді вкладають в культуру. Але на противагу є й ті, хто інструменталізує культуру у власних інтересах, називає простори і фонди імені себе, аби відбілити свою чорну як смерть репутацію. Я не вважаю, що такі люди стають "людьми культури" за будь-яку ціну", - пише він далі. 

Дивіться також: Названо лауреатів Шевченківської премії 2024 року. СПИСОК

Також Логвиненко розповів, що "отримав запрошення, але не пішов на подію, оскільки вона відбувалася в олігархічному приміщенні UNIT.Сity Василя Хмельницького, який серед заслуг як голосування за диктаторські закони Януковича, доклався до спроб знищення громадського сектору".

"За роки своєї діяльності мені пощастило не отримувати державних нагород, але отримати декілька журналістських премій, до прикладу премію Георгія Ґонґадзе, якою я пишаюсь зокрема й через перелік її номінантів. І сьогодні як людина культури я міг би промовчати, але також як людина журналістики та громадського сектору – ні, не зможу, мені болить", - заявив журналіст.

Логвиненко зазначив, що поважає редакцію NV та журі, "у якому переважно справді поважні і визначні діячі культури", проте вважає, що відбулася помилка з номінацією його до цього списку.

Наостанок журналіст попросив редакцію NV виключити його із вищезгаданого переліку.

"Шановна редакція NV, я щиро вважаю, що ви просто помилилися із номінацією мене до цього списку. Мені дуже не хотілося легитимізувати будь-якого олігарха своїм іменем, а тому прошу виключити мене із нього. Нехай буде 99 людей культури, це теж красиво", - написав Логвиненко.

Читайте також: 28 українських журналістів та медійників досі залишаються в російській неволі

Топ коментарі
+10
Правильне рішення.
19.09.2025 22:56 Відповісти
+9
правильна людина яка має своє бачення та принципова не то шо інші флюгери від культури які за гроші дупи вилизують владі
19.09.2025 22:58 Відповісти
+8
Респект Богдану Логвиненку!
19.09.2025 22:59 Відповісти
Правильне рішення.
19.09.2025 22:56
правильна людина яка має своє бачення та принципова не то шо інші флюгери від культури які за гроші дупи вилизують владі
19.09.2025 22:58
Респект Богдану Логвиненку!
19.09.2025 22:59
Молодець.
19.09.2025 23:00 Відповісти
Пінчук зкучмений і Культура, лише за гроші так роблять в Україні посадові особи!!
За гроші, Держ посадовці, що тільки не роблять упродовж 30 років….!! Капець!
Співун-проректор, (український клон Епштейна), тому підтвердження!!
19.09.2025 23:03 Відповісти
19.09.2025 23:47 Відповісти
Пінчук стільки накрав і навіть не разу не сидів.
Віктор Пінчук, разом з Кучмою, є одним з винуватців у створенні злодійсько-шахрайської системи в Україні і зубожіння держави.
19.09.2025 23:12 Відповісти
У той час коли Президентом України був Леонід Кучма, його зять Віктор Пінчук набув великих активів.
Зараз, основну частину краденого, Пінчук вивів за кордон і 70% тримає в нерухомості.
19.09.2025 23:14 Відповісти
За час президентства Кучми його зять Віктор Пінчук став одним із найбагатших в Україні. Пінчук створив цілу мережу телеканалів, які транслювали те, що треба і коли треба. Зрозуміло, на чиє саме замовлення.

Згадуючи аномальну кількість нападів і вбивств інших активних громадян в останні роки, треба визнати, що легалізація цього насильства почалася з безкарності у вбивстві Георгія Гонгадзе. І ця безкарність стала можливою, в тому числі завдяки включеності в процес відбілювання винуватців цього злочину медіа-імперії Віктора Пінчука".

Віктор Пінчук, як і його сусіди у списку найбагатших українців, побудував свою імперію за рахунок приватизації державних активів, більшу частину підприємств він придбав за низькими цінами завдяки родинним зв'язкам із Леонідом Кучмою. Капітал Пінчука був воістину колосальним: у 2008 році журнал «Фокус» оцінив його в $10,5 млрд. Після Революції гідності його статки зменшилися майже в три рази.

Eкс-заступника генпрокурора Ренат Кузьмін заявив про те, що за закриття справи проти Кучми був даний хабар в розмірі мільярда доларів.

Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів.

"Рецепт його успіху полягає в тому, що потрібно народитися в потрібній сім'ї і одружитися вигідно, причому двічі. Такі можливості відкриваються далеко не всім, тому особистість Віктора Пінчука досить унікальна. У тому числі і те, що йому вдалося переодягнутися з хижого олігарха в витонченого мецената на очах у всіх, і змусило українців забути про те, як і з чиєю допомогою він зробив кар'єру мільярдера."
19.09.2025 23:15 Відповісти
19.09.2025 23:15 Відповісти
Ти бач ... Супер принципового Єгора Фірсова страшне як пучило від Порошенка, в тут сидить і задоволено либиться, в компанії Пінчука, який роками продавав метал зі своїх заводів на паРашу вже після окупації Криму і частини Донбасу.
19.09.2025 23:40 Відповісти
Компанія олігарха Віктора Пінчука Interpipe лише за 5 місяців 2019 року експортувала до росії труби та колеса на загальну суму понад 1 млрд гривень.
Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» ( спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).
19.09.2025 23:42 Відповісти
Повага
19.09.2025 23:22 Відповісти
Так цей журналіст,від іншого меценатав годується.Більш поважного.
19.09.2025 23:25 Відповісти
Бодя Логвиненко - молодець - правильно вчинив - що відмовився.

Але ще б краще було б - якби Логвиненко прийшов на ту дифіляду - вийшов на сцену як номінант - і висловив це все прямо у фізіономії Пінчука і Хмельницького.

То би був сильний публічний ляпас цим двом виродкам.
І резонанс і ефект був би набагато більший.
19.09.2025 23:41 Відповісти
Падальщики завжди хочуть своє багно розбавити порядними людьми
19.09.2025 23:42 Відповісти
Слушал радио нв, бросил, превратились в помойку где вещают всякие желтые эГсперты далекие от войны, здравых мыслей. Превратились в радио арестовича.
19.09.2025 23:43 Відповісти
 
 