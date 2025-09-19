Журналіст Богдан Логвиненко відмовився від номінації "100 людей культури" від NV через те, що до переліку включили Пінчука

Журналіст, засновник Ukraïner Богдан Логвиненко попросив редакцію видання NV виключити його зі списку "100 людей культури" після того, як до переліку включили олігарха Віктора Пінчука.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступного дня після 25-х роковин вбивства Георгія Ґонґадзе в список "100 людей культури" було включено ексолігарха Віктора Пінчука. Зятя президента Кучми, що неабияк збагатився на приватизації держпідприємств за майже необмеженої влади свого близького родича, нормою режиму якого були вбивства політичних опонентів, журналістів, а потім і самогубства з двома пострілами у голову співвиконавців злочинів", - заявив журналіст.

"У той час, коли абсолютна більшість зі згаданих у списку людей потом і кровʼю працюють на розвиток української культури, зокрема й серед колекціонерів та меценатів є такі, що справді вкладають в культуру. Але на противагу є й ті, хто інструменталізує культуру у власних інтересах, називає простори і фонди імені себе, аби відбілити свою чорну як смерть репутацію. Я не вважаю, що такі люди стають "людьми культури" за будь-яку ціну", - пише він далі.

Дивіться також: Названо лауреатів Шевченківської премії 2024 року. СПИСОК

Також Логвиненко розповів, що "отримав запрошення, але не пішов на подію, оскільки вона відбувалася в олігархічному приміщенні UNIT.Сity Василя Хмельницького, який серед заслуг як голосування за диктаторські закони Януковича, доклався до спроб знищення громадського сектору".

"За роки своєї діяльності мені пощастило не отримувати державних нагород, але отримати декілька журналістських премій, до прикладу премію Георгія Ґонґадзе, якою я пишаюсь зокрема й через перелік її номінантів. І сьогодні як людина культури я міг би промовчати, але також як людина журналістики та громадського сектору – ні, не зможу, мені болить", - заявив журналіст.

Логвиненко зазначив, що поважає редакцію NV та журі, "у якому переважно справді поважні і визначні діячі культури", проте вважає, що відбулася помилка з номінацією його до цього списку.

Наостанок журналіст попросив редакцію NV виключити його із вищезгаданого переліку.

"Шановна редакція NV, я щиро вважаю, що ви просто помилилися із номінацією мене до цього списку. Мені дуже не хотілося легитимізувати будь-якого олігарха своїм іменем, а тому прошу виключити мене із нього. Нехай буде 99 людей культури, це теж красиво", - написав Логвиненко.

Читайте також: 28 українських журналістів та медійників досі залишаються в російській неволі