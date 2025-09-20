Трамп о военной помощи Украине: НАТО покупает нашу технику
Президент США Дональд Трамп заявил, что "не хочет зарабатывать деньги на войне в Украине". Однако, по его словам, США все же зарабатывают, поскольку страны НАТО покупают американское вооружение для Украины.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы не тратим деньги на войну. Нам платят за все, что мы отправляем... Войну финансирует НАТО. НАТО покупает нашу технику... Я не хочу зарабатывать на войне в Украине, но мы зарабатываем, потому что они покупают наше оружие", - сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что в Украину уже поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.
Україна помножила на ноль головного стратегічного противника США за останні 80 років - рашку !
ЗСУ зробили те, що не змогла зробити US ARMY !
а воно, чмо, ще й заробляє на нашому горі
горіти йому в пеклі !
.
в США є внутрішні ціни на зброю і ціна експортна, часом до 100% націнки.
Данія відмовилась від Петріотів на користь аналогічних європейських ЗРК і при цьому чимало зекономила.
.
НАТО не лише для Європи.
НАТО захист минулої і таперерішньої спш.
в Україні - вирішують.
прийде час і на ЗЄлю.
.
За ШІСТЬ років: Нуль реформ! Нуль користі для держави чи народу! Нуль відповідальності для попавшихся колег та призначенців! Тільки суцільне мародерство на крові в турборежимі!
І тільки всраті служки-кнопки за інерцією продовжують лизати мінєта квартальному мародеру-коксонюху.
на вбивстві українських дітей
Так нато воює?
Спочатку він назвав МАГА бандою... А потім відео сюжет -
Журналіст до Трампа - прийміть співчуття , вбитий Ваш соратник.....
Трамп стоїть киває киває нетерпляче ...Журналіст замовкає.
Трамп - "Це прекрасно !" й дивиться кудись убік й показує рукою- ось тут при мені буде збудований замок де будуть проходити чудові бали . 150 років обіцянок та очікувань, а я це зроблю... "
студія- насмішливе обличчя журналіста-коміка й його слова "І це називається ЧЕТВЕРТОЮ СТАДІЄЮ СПІВЧУТТЯ"