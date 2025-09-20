РУС
Новости Помощь Украине от НАТО Программа PURL
Трамп о военной помощи Украине: НАТО покупает нашу технику

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не хочет зарабатывать деньги на войне в Украине". Однако, по его словам, США все же зарабатывают, поскольку страны НАТО покупают американское вооружение для Украины.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не тратим деньги на войну. Нам платят за все, что мы отправляем... Войну финансирует НАТО. НАТО покупает нашу технику... Я не хочу зарабатывать на войне в Украине, но мы зарабатываем, потому что они покупают наше оружие", - сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что в Украину уже поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

Читайте также: США продают НАТО много оружия для Украины. Альянс полностью его оплачивает, - Трамп

НАТО (10330) помощь (8117) США (27934) Трамп Дональд (6640)
+16
руда курва !!!

Україна помножила на ноль головного стратегічного противника США за останні 80 років - рашку !
ЗСУ зробили те, що не змогла зробити US ARMY !

а воно, чмо, ще й заробляє на нашому горі
горіти йому в пеклі !

.
20.09.2025 02:16
+10
Руда потвора відсторонилась від НАТО? Кажуть,що і Тайвань пообіцяв косооким..
20.09.2025 02:13
+8
США реально заробляють на продажі зброї для НАТО та України!

в США є внутрішні ціни на зброю і ціна експортна, часом до 100% націнки.

Данія відмовилась від Петріотів на користь аналогічних європейських ЗРК і при цьому чимало зекономила.

.
20.09.2025 03:49
20.09.2025 02:12
20.09.2025 02:13
20.09.2025 02:16
20.09.2025 03:49
20.09.2025 04:45
У європейчиків немає аналогічних до петріотів систем, вони не здатні збивати балістику.
20.09.2025 08:27
Вже не перший рік стратегічним супротивником Америки є Китай.
20.09.2025 08:29
йбанак-досі не зрозум власноїнї помилки.
НАТО не лише для Європи.
НАТО захист минулої і таперерішньої спш.
20.09.2025 02:18
Всем все равно на твоё мнение про Зелю ты ничего не решаешь и не можешь, зачем эта писанина ? Или ты на зп ?
20.09.2025 03:05
не решают - це на рашці, а
в Україні - вирішують.

прийде час і на ЗЄлю.

.
20.09.2025 03:44
ЗЕлені недоумки на кшталт Max Shela ніколи не стоять в стороні, якщо треба якусь херню чесати чи робити. Або лизати сраку оманської нанюханої шмарклі.
За ШІСТЬ років: Нуль реформ! Нуль користі для держави чи народу! Нуль відповідальності для попавшихся колег та призначенців! Тільки суцільне мародерство на крові в турборежимі!
І тільки всраті служки-кнопки за інерцією продовжують лизати мінєта квартальному мародеру-коксонюху.
20.09.2025 05:34
Не понятно как он продержался 6 лет после такого горя что он принёс по твоим словам, как то нелогично не думаешь ?
20.09.2025 06:11
Саме так
20.09.2025 06:13
коли Порошенко закуповував вугілля на ДЕРЖАВНИХ українських шахтах, яки були на окупованих, але платили налогі в Україні, щоб українці не змерзли зимою, то це держзрада. А сталь для оборонних підприємств ворога під час кровавої м'ясорубки на фронтах - це Земленський - бубочка...
20.09.2025 06:16
мордва зебобо Max Shela це ті плівки того губернатора рф? серйозно?
20.09.2025 06:32
Зебобо Max Shela А це як ? З даних Державної митної служби. Це торгівля на чому ?
20.09.2025 06:17
Підар
20.09.2025 03:41
Однак, за його словами, США все ж заробляють
на вбивстві українських дітей
20.09.2025 04:17
От дурне Рудiо. Давай в борг, пiд проценти!!! 😀
20.09.2025 04:46
А ты не в НАТО??? Рыжие чмо…
20.09.2025 04:46
Заробляти на НАТО- це все одно,що на своїй жінці
20.09.2025 05:42
цілком можливо
20.09.2025 06:07
хто забрав у діда пігулки ?
20.09.2025 06:10
Нічого особистого - просто бізнес... на крові. Бабло понад усе.
20.09.2025 06:43
оскільки країни НАТО купують американське озброєння для України.
Так нато воює?
20.09.2025 06:53
США це кідали та падальники.
20.09.2025 07:12
Його цитати ввійдуть в історію, Янукович плаче.
20.09.2025 07:26
за що вигнали коміка з ТБ каналу й закрили шоу на типу знущанні на вбивстві Кірка ? Та ні , у скобеєвої - вона показала.
Спочатку він назвав МАГА бандою... А потім відео сюжет -
Журналіст до Трампа - прийміть співчуття , вбитий Ваш соратник.....
Трамп стоїть киває киває нетерпляче ...Журналіст замовкає.
Трамп - "Це прекрасно !" й дивиться кудись убік й показує рукою- ось тут при мені буде збудований замок де будуть проходити чудові бали . 150 років обіцянок та очікувань, а я це зроблю... "
студія- насмішливе обличчя журналіста-коміка й його слова "І це називається ЧЕТВЕРТОЮ СТАДІЄЮ СПІВЧУТТЯ"
20.09.2025 07:59
баРИГА. Смерть воРОГАМ, рашистам.
20.09.2025 07:55
Цинічний виродок: не хоче заробляти на війні в Україні, але "вимушений" заробляти, бо "вони" купують нашу зброю!!! А чи не ти поставив такі умови? Хіба є альтернатива? Не хоче він БЛД!!!
20.09.2025 08:37
"Я не хочу заробляти на війні в Україні" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20.09.2025 09:00
 
 