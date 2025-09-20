Трамп о военной помощи Украине: НАТО покупает нашу технику

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не хочет зарабатывать деньги на войне в Украине". Однако, по его словам, США все же зарабатывают, поскольку страны НАТО покупают американское вооружение для Украины.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не тратим деньги на войну. Нам платят за все, что мы отправляем... Войну финансирует НАТО. НАТО покупает нашу технику... Я не хочу зарабатывать на войне в Украине, но мы зарабатываем, потому что они покупают наше оружие", - сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что в Украину уже поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

