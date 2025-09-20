Трамп про військову допомогу Україні: НАТО купує нашу техніку
Президент США Дональд Трамп заявив, що "не хоче заробляти гроші на війні в Україні". Однак, за його словами, США все ж заробляють, оскільки країни НАТО купують американське озброєння для України.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми не витрачаємо гроші на війну. Нам платять за все, що ми відправляємо… Війну фінансує НАТО. НАТО купує нашу техніку... Я не хочу заробляти на війні в Україні, але ми заробляємо, бо вони купують нашу зброю", - сказав американський лідер.
Раніше повідомлялося, що до України вже надійшла перша партія військового обладнання, що передбачена угодою між США та НАТО в межах програми PURL.
Топ коментарі
+1 Fjall_Raven
показати весь коментар20.09.2025 02:12 Відповісти Посилання
+1 Николай Водяной #461390
показати весь коментар20.09.2025 02:13 Відповісти Посилання
+1 mg42ua
показати весь коментар20.09.2025 02:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна помножила на ноль головного стратегічного противника США за останні 80 років - рашку !
ЗСУ зробили те, що не змогла зробити US ARMY !
а воно, чмо, ще й заробляє на нашому горі
горіти йому в пеклі !
.
в США є внутрішні ціни на зброю і ціна експортна, часом до 100% націнки.
Данія відмовилась від Петріотів на користь аналогічних європейських ЗРК і при цьому чимало зекономила.
.
НАТО не лише для Європи.
НАТО захист минулої і таперерішньої спш.
в Україні - вирішують.
прийде час і на ЗЄлю.
.