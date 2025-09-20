Трамп про військову допомогу Україні: НАТО купує нашу техніку

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не хоче заробляти гроші на війні в Україні". Однак, за його словами, США все ж заробляють, оскільки країни НАТО купують американське озброєння для України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не витрачаємо гроші на війну. Нам платять за все, що ми відправляємо… Війну фінансує НАТО. НАТО купує нашу техніку... Я не хочу заробляти на війні в Україні, але ми заробляємо, бо вони купують нашу зброю", - сказав американський лідер.

Раніше повідомлялося, що до України вже надійшла перша партія військового обладнання, що передбачена угодою між США та НАТО в межах програми PURL.

Читайте також: США продають НАТО багато зброї для України. Альянс повністю її оплачує, - Трамп