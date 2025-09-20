Враг продвинулся на трех направлениях на востоке и юге Украины, - DeepState. КАРТЫ
Враг продвинулся в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Катериновки (Краматорский район, Донецкая область), Новониколаевки (Днепровский район, Днепропетровская область) и Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Rybik
показать весь комментарий20.09.2025 11:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Устим Кармалюк #565391
показать весь комментарий20.09.2025 11:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Rybik
показать весь комментарий20.09.2025 11:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Антип61
показать весь комментарий20.09.2025 11:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий20.09.2025 11:30 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий20.09.2025 11:34 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Юрий #499168
показать весь комментарий20.09.2025 12:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
westwlad
показать весь комментарий20.09.2025 12:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль