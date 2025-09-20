РУС
Враг продвинулся на трех направлениях на востоке и юге Украины, - DeepState. КАРТЫ

Враг продвинулся в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Катериновки (Краматорский район, Донецкая область), Новониколаевки (Днепровский район, Днепропетровская область) и Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Карты DeepState
Запорожская область (3544) Донецкая область (10811) Днепропетровская область (4468) Днепровский район (158) Краматорский район (708) Пологовский район (149) Новониколаевка (1) Катериновка (7) Новоивановка (5) DeepState (275)
Чому DeepState мовчить про просування Сирського? ЗСУ просунулись у глибину оборони противника до 7 км на Добропільському напрямку, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3575133
20.09.2025 11:23 Ответить
Ти ще, блRть усанну на честь зеуйопка заспівай, гнида!
20.09.2025 11:26 Ответить
Я ж не кажу,що великий фельдмаршал не збрехав вчора .Він ніколи не бреше.
20.09.2025 11:41 Ответить
Проводити прориви ворожої оборони без резервів для розвитку наступу - це гробити бійців заради одного-двох гарних повідомлень на говномарафоні та в ЗМІ.
20.09.2025 11:47 Ответить
Сирський вчора заспокоював - шо вдається кацапів зупинити а Діп Стейт портить картину
20.09.2025 11:30 Ответить
Відколи змінили вище військове керівництво ,ворог лише наступає ,разом з тим була провалена мобілізація ,хтось має відповідати і це "найвеличніший".
20.09.2025 11:34 Ответить
зЕ эту новость не гундосит.
20.09.2025 12:08 Ответить
Эта фсе уйня, а шо там на сумском направлении ( бывшем курском)?
20.09.2025 12:25 Ответить
 
 