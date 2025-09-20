2 686 10
Ворог просунувся на трьох напрямках на сході та півдні України, - DeepState. МАПИ
Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Катеринівки (Краматорський район, Донецька область), Новомиколаївки (Дніпровський район, Дніпропетровська область) та Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.
