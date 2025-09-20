УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
2 686 10

Ворог просунувся на трьох напрямках на сході та півдні України, - DeepState. МАПИ

Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Катеринівки (Краматорський район, Донецька область), Новомиколаївки (Дніпровський район, Дніпропетровська область) та Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашистів відкинули біля Володимирівки. Ворог має просування у трьох областях, - DeepState. МАПИ

Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState

Автор: 

Запорізька область (4080) Донецька область (9634) Дніпропетровська область (4259) Дніпровський район (161) Краматорський район (716) Пологівський район (149) Новомиколаївка (1) Катеринівка (6) Новоіванівка (5) DeepState (276)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Відколи змінили вище військове керівництво ,ворог лише наступає ,разом з тим була провалена мобілізація ,хтось має відповідати і це "найвеличніший".
показати весь коментар
20.09.2025 11:34 Відповісти
+5
Сирський вчора заспокоював - шо вдається кацапів зупинити а Діп Стейт портить картину
показати весь коментар
20.09.2025 11:30 Відповісти
+5
Проводити прориви ворожої оборони без резервів для розвитку наступу - це гробити бійців заради одного-двох гарних повідомлень на говномарафоні та в ЗМІ.
показати весь коментар
20.09.2025 11:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому DeepState мовчить про просування Сирського? ЗСУ просунулись у глибину оборони противника до 7 км на Добропільському напрямку, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3575133
показати весь коментар
20.09.2025 11:23 Відповісти
Ти ще, блRть усанну на честь зеуйопка заспівай, гнида!
показати весь коментар
20.09.2025 11:26 Відповісти
Я ж не кажу,що великий фельдмаршал не збрехав вчора .Він ніколи не бреше.
показати весь коментар
20.09.2025 11:41 Відповісти
Проводити прориви ворожої оборони без резервів для розвитку наступу - це гробити бійців заради одного-двох гарних повідомлень на говномарафоні та в ЗМІ.
показати весь коментар
20.09.2025 11:47 Відповісти
Сирський вчора заспокоював - шо вдається кацапів зупинити а Діп Стейт портить картину
показати весь коментар
20.09.2025 11:30 Відповісти
Відколи змінили вище військове керівництво ,ворог лише наступає ,разом з тим була провалена мобілізація ,хтось має відповідати і це "найвеличніший".
показати весь коментар
20.09.2025 11:34 Відповісти
Нєту у вас даказатєльств протів вовкі гундосава!
показати весь коментар
20.09.2025 13:23 Відповісти
зЕ эту новость не гундосит.
показати весь коментар
20.09.2025 12:08 Відповісти
Эта фсе уйня, а шо там на сумском направлении ( бывшем курском)?
показати весь коментар
20.09.2025 12:25 Відповісти
Однозначно перемога. Але є ньюанс.
показати весь коментар
20.09.2025 13:22 Відповісти
 
 