Рашистів відкинули біля Володимирівки. Ворог має просування у трьох областях, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки", - зазначили там.
Як саме руйнував? Приведи приклади.
"звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався"
Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут?
Херсон, Ізюм, Куп'янськ.