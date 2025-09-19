УКР
Рашистів відкинули біля Володимирівки. Ворог має просування у трьох областях, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки", - зазначили там.

Фронт стабилизирован, по свежему интервью Умерова, не обращайте внимания...
19.09.2025 12:57 Відповісти
Лізуть
19.09.2025 13:15 Відповісти
Шаг вперед і 5 назад. Це результат підготовки до війни Боневтіка Позорно-Брехливого, який замість своєчасної мобілізації плазував перед нарідом і робив собі рейтинг. Який замість побудови фортифікацій - руйнував ті, що побудував попередник. Який замість мінування полів - познімав ті міни, що до нього поставили дорослі дядьки. Який звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався і сиплеться по цей день. Який всі гроші зарив в асфальт і запустив ворога так близько до великих міст, що вони стріляють з артилерії і кидають КАБи. Без вас 73% цього б ніяк не сталося. Тільки ви змогли зробити всіх разом і себе в першу чергу!!!
19.09.2025 13:21 Відповісти
"руйнував ті, що побудував попередник"

Як саме руйнував? Приведи приклади.

"звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався"

Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут?
19.09.2025 13:30 Відповісти
Ракетна програма, Чонгар, розведення військ.
Херсон, Ізюм, Куп'янськ.
19.09.2025 13:34 Відповісти
На дурні питання не відповідаю. Запитайте у Гугла, він не дурний.
19.09.2025 13:37 Відповісти
запілоїд, так то ж ідея твого вошдя: фортеця Бахмут, хоча залужгний наполягав на відході, щоб зберегти резерви для контрнаступу
19.09.2025 13:44 Відповісти
Я не в захист Зеленського, але до чого тут служив чи не служив? А якби й служив то що? Здобув би досвід керування військом? Керувати військом це не проста справа. Треба мати спеціальну освіту, досвід та талант. Навіть не всі польові командири з досвідом, з усією повагою до них, не зможуть ефективно керувати всім фронтом.
19.09.2025 13:34 Відповісти
"Я не в захист Зеленського, але до чого тут служив чи не служив?" А кого Ви тут захищаєте? Мало того, що Боневтік не служив, так він ще чотирижди відкосив від повісток. До його не втручання у справи військових наші мужні хлопці молотили ворога і відкинули його від Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Херсону..., аж тут з'явилися генералісімуси Боневтік і єлдак зі своїми Ставками і все пішло на користь росії. Cовпадєніє?
19.09.2025 13:41 Відповісти
зепілоїд, ти палишся
19.09.2025 13:42 Відповісти
 
 