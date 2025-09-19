РУС
Рашистов отбросили около Владимировки. Враг продвигается в трех областях, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины отбросили противника возле Владимировки. Враг продвинулся вблизи Шахматного, Кондрашовки, Шандриголово, Зеленой Долины и Новоивановки", - отметили там.

Запорожская область (3539) Донецкая область (10804) Харьковская область (1608) Краматорский район (704) Покровский район (999) Пологовский район (147) Купянский район (416) Зеленая Долина (3) Шандриголово (5) Шахово (13) Владимировка (11) Кондрашовка (11) Новоивановка (4) DeepState (274)
+6
Фронт стабилизирован, по свежему интервью Умерова, не обращайте внимания...
19.09.2025 12:57 Ответить
+3
Шаг вперед і 5 назад. Це результат підготовки до війни Боневтіка Позорно-Брехливого, який замість своєчасної мобілізації плазував перед нарідом і робив собі рейтинг. Який замість побудови фортифікацій - руйнував ті, що побудував попередник. Який замість мінування полів - познімав ті міни, що до нього поставили дорослі дядьки. Який звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався і сиплеться по цей день. Який всі гроші зарив в асфальт і запустив ворога так близько до великих міст, що вони стріляють з артилерії і кидають КАБи. Без вас 73% цього б ніяк не сталося. Тільки ви змогли зробити всіх разом і себе в першу чергу!!!
19.09.2025 13:21 Ответить
+3
Ракетна програма, Чонгар, розведення військ.
Херсон, Ізюм, Куп'янськ.
19.09.2025 13:34 Ответить
Фронт стабилизирован, по свежему интервью Умерова, не обращайте внимания...
19.09.2025 12:57 Ответить
Лізуть
19.09.2025 13:15 Ответить
Шаг вперед і 5 назад. Це результат підготовки до війни Боневтіка Позорно-Брехливого, який замість своєчасної мобілізації плазував перед нарідом і робив собі рейтинг. Який замість побудови фортифікацій - руйнував ті, що побудував попередник. Який замість мінування полів - познімав ті міни, що до нього поставили дорослі дядьки. Який звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався і сиплеться по цей день. Який всі гроші зарив в асфальт і запустив ворога так близько до великих міст, що вони стріляють з артилерії і кидають КАБи. Без вас 73% цього б ніяк не сталося. Тільки ви змогли зробити всіх разом і себе в першу чергу!!!
19.09.2025 13:21 Ответить
"руйнував ті, що побудував попередник"

Як саме руйнував? Приведи приклади.

"звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався"

Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут?
19.09.2025 13:30 Ответить
Ракетна програма, Чонгар, розведення військ.
Херсон, Ізюм, Куп'янськ.
19.09.2025 13:34 Ответить
ЩЕ РАЗ:
Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут?
19.09.2025 13:48 Ответить
Ще раз:
Херсон, Ізюм, Куп'янськ.
Аналогічний перелік міст, звільнених при сирку?
19.09.2025 14:11 Ответить
ЩЕ РАЗ, ДЛЯ ОСОБЛИВО ТУПИХ:

Моя відповідь була на коментар:

"Який звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався"

Маріуполь, Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут, фактично приречена Авдіївка - це ще не посипався?
19.09.2025 14:18 Ответить
Ні.
Відкривайте ДіпСтейт і дивіться, на скільки за два роки просунувся "фронт, що посипався" в районі Бахмута, Лисичанська, Сєвєродонецька.
Від Мар'їнки, що "посипалась при Залужному" (насправді активний рух почався вже після втрати Авдіївки) русня півроку йшла десять кілометрів до Курахового.
Сипався фронт в Очеретиному і Селидовому. При сирку.
А взагалі, щоб зрозуміти, що таке "фронт посипався", треба дивитись на історію втечі Асада з Сирії.
Алеппо за три дні, Дамаск за два тижні.
Або на Ізюмсько-Херсонську операцію того ж Залужного.
Не видавайте бажане за дійсне.
19.09.2025 14:31 Ответить
На дурні питання не відповідаю. Запитайте у Гугла, він не дурний.
19.09.2025 13:37 Ответить
запілоїд, так то ж ідея твого вошдя: фортеця Бахмут, хоча залужгний наполягав на відході, щоб зберегти резерви для контрнаступу
19.09.2025 13:44 Ответить
Я не в захист Зеленського, але до чого тут служив чи не служив? А якби й служив то що? Здобув би досвід керування військом? Керувати військом це не проста справа. Треба мати спеціальну освіту, досвід та талант. Навіть не всі польові командири з досвідом, з усією повагою до них, не зможуть ефективно керувати всім фронтом.
19.09.2025 13:34 Ответить
"Я не в захист Зеленського, але до чого тут служив чи не служив?" А кого Ви тут захищаєте? Мало того, що Боневтік не служив, так він ще чотирижди відкосив від повісток. До його не втручання у справи військових наші мужні хлопці молотили ворога і відкинули його від Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Херсону..., аж тут з'явилися генералісімуси Боневтік і єлдак зі своїми Ставками і все пішло на користь росії. Cовпадєніє?
19.09.2025 13:41 Ответить
До його не втручання у справи військових наші мужні хлопці молотили ворога і відкинули його від Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Херсону..."

Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут?
19.09.2025 13:47 Ответить
А тобі ніколи дурбецалу не приходило в голову, що і хлопці про яких ти кажеш, на жаль гинуть, і кацапня досвіду набирається. Не варто недооцінювати ворога.
19.09.2025 13:53 Ответить
Для наріду 73% і подоляцьких ботів нагадую, що захоплення майже всього півдня за лічені години, а потім Маріуполя і цих міст, про які пише подоляцький стецько - є наслідком розмінування Чонгару, Армянська, Чаплинки. Також відведення ЗСУ із підготовлених фортифікацій, залитих бетоном і навіть обладнаних відеокамерами в чисте поле і втручання у військові справи зебілів. Коли Залужний планував вирівняти лінію оборони, будувати фортифікації на кшталт "лінії суровікіна", Боневтік Потужно-Брехливий придумав "фортецю Бахмут" і "спалював" там наші резерви, техніку і найкращих.
19.09.2025 13:55 Ответить
А захоплення Сумської, Чернігівської, половини Київської, частини Харківської це наслідок чого? Що там розмінував Боневтік? Невже розламав потужну Стіну?
19.09.2025 14:05 Ответить
зепілоїд, ти палишся
19.09.2025 13:42 Ответить
Сам ти зепідоїд еончений.
19.09.2025 13:54 Ответить
Чудова в нас сьогодні Україна - правдива і фахова, як президент Зеленський. Непродажна і об'єктивна, як журналістка Наталя Мосєйчук. Розумна як кандидат наук Ківа. Патріотична як депутат Бужанський, міністри оборони Гезніков та Умеров. Щедра, як Коломойський і брати Міндічі. Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019 році.
19.09.2025 13:56 Ответить
Подякуй тому, хто докерувався до того, що з 54 "за" 73 стали "проти".
19.09.2025 14:23 Ответить
хто сказав, що ВСУ пішли у наступ?
19.09.2025 14:16 Ответить
 
 