Рашистов отбросили около Владимировки. Враг продвигается в трех областях, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины отбросили противника возле Владимировки. Враг продвинулся вблизи Шахматного, Кондрашовки, Шандриголово, Зеленой Долины и Новоивановки", - отметили там.
Як саме руйнував? Приведи приклади.
"звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався"
Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут?
Херсон, Ізюм, Куп'янськ.
Аналогічний перелік міст, звільнених при сирку?
Моя відповідь була на коментар:
"Який звільнив професіоналів Залужного і 16 генераплів Генштабу і втиснувся керувати військом, коли і дня не служив в ЗСУ і фрон посипався"
Маріуполь, Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут, фактично приречена Авдіївка - це ще не посипався?
Відкривайте ДіпСтейт і дивіться, на скільки за два роки просунувся "фронт, що посипався" в районі Бахмута, Лисичанська, Сєвєродонецька.
Від Мар'їнки, що "посипалась при Залужному" (насправді активний рух почався вже після втрати Авдіївки) русня півроку йшла десять кілометрів до Курахового.
Сипався фронт в Очеретиному і Селидовому. При сирку.
А взагалі, щоб зрозуміти, що таке "фронт посипався", треба дивитись на історію втечі Асада з Сирії.
Алеппо за три дні, Дамаск за два тижні.
Або на Ізюмсько-Херсонську операцію того ж Залужного.
Не видавайте бажане за дійсне.
Мар"їнка, Лисичанськ, Соледар, Сєверодонецьк, Бахмут?