Война против Украины в корне изменила структуру российской экономики. За три года милитаризации страна оказалась в положении, которое эксперты называют "ловушкой военной ренты".

"Оборонные расходы РФ уже достигли почти 8% ВВП. Военно-промышленный комплекс стал главным драйвером спроса, но это искусственный рост, который разрушает баланс", - отмечают в разведке.

Вернуться к мирной модели без шока - невозможно.

"После войны Москва неизбежно сократит расходы на оборонку. Это означает миллионы уволенных в ВПК и целые регионы - без экономической основы", - объясняют эксперты.

Кроме того, демобилизация сотен тысяч контрактников создаст дополнительное давление на рынок труда.

Признаки истощения видны уже сейчас. "Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2025 года упали почти на 17%. Главная причина - снижение доходов от нефти и газа, которые приходится продавать со значительным дисконтом", - говорится в оценках аналитиков.

Министерство финансов пытается компенсировать потери через повышение налогов и новые сборы. "Это только больше давит на бизнес и ускоряет стагнацию", - говорится в сообщении.

Санкции и технологические ограничения тоже дают эффект: гражданское производство деградирует.

"Российские предприятия вынуждены выпускать более дешевые и простые товары. Это снижает конкурентоспособность и фактически закрывает для РФ путь на глобальные рынки высоких технологий", - констатируют в СВР.

