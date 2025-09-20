Росія в "пастці військової ренти": економіка деградує, криза неминуча, - СЗР
Війна проти України докорінно змінила структуру російської економіки. За три роки мілітаризації країна опинилася у становищі, яке експерти називають "пасткою військової ренти".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
"Оборонні витрати РФ уже сягнули майже 8% ВВП. Військово-промисловий комплекс став головним драйвером попиту, але це штучне зростання, яке руйнує баланс", - зазначають у розвідці.
Повернутися до мирної моделі без шоку неможливо.
"Після війни Москва неминуче скоротить витрати на оборонку. Це означає мільйони звільнених у ВПК та цілі регіони без економічної основи", — пояснюють експерти.
Крім того, демобілізація сотень тисяч контрактників створить додатковий тиск на ринок праці.
Ознаки виснаження видно вже зараз. "Доходи федерального бюджету за перше півріччя 2025 року впали майже на 17%. Головна причина — зниження прибутків від нафти й газу, які доводиться продавати зі значним дисконтом", — йдеться в оцінках аналітиків.
Міністерство фінансів намагається компенсувати втрати через підвищення податків і нові збори. "Це лише більше тисне на бізнес і пришвидшує стагнацію", - йдеться в повідомленні.
Санкції та технологічні обмеження теж дають ефект: цивільне виробництво деградує.
"Російські підприємства змушені випускати дешевші й простіші товари. Це знижує конкурентоздатність і фактично закриває для РФ шлях на глобальні ринки високих технологій", — констатують у СЗР.
Про українську економіку ж або добре, або нічого...
А мала б інформувати вище військово-політичне керівництво про операції рашистських спецслужб за кордоном, канали фінансування ворожої агентури, а головне - про способи і засоби обходу західних санкцій пітьмою для організації поставок озброєння, ***********, комплектуючих і матеріалів для її підприємств ВПК тощо.
Але тут - ефективність - нульова. Бо й далі тривають провокації пітьми на Заході, а її воєнне виробництво масштабується.
Створили зебіли із важливої служби держави собі "кормушку" і "відстійник" кадрів. Та ще під час такої великої війни.
Вспомнила, как союзники бомбили военные немецкие заводы
Во вторую мировую
Это Гитлера не остановило
И Россию бомбежки НПЗ не остановят
Да, горит нефть
Горят предприятия
Но это не НЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Представьте,что во 2 мировую сожгли бы все НПЗ
Но не было бы человеческих потерь
Войны останавливаются не из- за потерь на фронте
Потери на фронте - это естественная составляющая войны
Войны останавливаются из- за потерь ГРАЖДАНСКИХ
А у россиян с этим вообще все ОК
Поэтому они и продолжают войну
А НПЗ у них немеряно
И отремонтировать НПЗ можно
На фоні цього неймовірно радує потужнє зростання української економіки, керованої фахівцями світового рівня - випускниками Трускавецької школи економіки імені Т.М.Міндіча
Як нам пощастило, що в Україні податковою політикою керує пан гетьманцев, при якому податки та збори знижуються, а бізнес щодня почуває себе все краще та впевненіше!
Впевнений, що в нас все буде навпаки!!!
...Як каже один відомий блогер-волонтер,- ми або змінимось або загинемо.