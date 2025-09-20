Росія в "пастці військової ренти": економіка деградує, криза неминуча, - СЗР

Війна проти України докорінно змінила структуру російської економіки. За три роки мілітаризації країна опинилася у становищі, яке експерти називають "пасткою військової ренти".

"Оборонні витрати РФ уже сягнули майже 8% ВВП. Військово-промисловий комплекс став головним драйвером попиту, але це штучне зростання, яке руйнує баланс", - зазначають у розвідці.

Повернутися до мирної моделі без шоку неможливо.

"Після війни Москва неминуче скоротить витрати на оборонку. Це означає мільйони звільнених у ВПК та цілі регіони без економічної основи", — пояснюють експерти.

Крім того, демобілізація сотень тисяч контрактників створить додатковий тиск на ринок праці.

Ознаки виснаження видно вже зараз. "Доходи федерального бюджету за перше півріччя 2025 року впали майже на 17%. Головна причина — зниження прибутків від нафти й газу, які доводиться продавати зі значним дисконтом", — йдеться в оцінках аналітиків.

Міністерство фінансів намагається компенсувати втрати через підвищення податків і нові збори. "Це лише більше тисне на бізнес і пришвидшує стагнацію", - йдеться в повідомленні.

Санкції та технологічні обмеження теж дають ефект: цивільне виробництво деградує.

"Російські підприємства змушені випускати дешевші й простіші товари. Це знижує конкурентоздатність і фактично закриває для РФ шлях на глобальні ринки високих технологій", — констатують у СЗР.

