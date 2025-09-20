Гарантии безопасности не должны ждать окончания войны, - Зеленский
Гарантии безопасности не должны ждать окончания войны, поскольку финального документа о завершении войны может не быть вообще.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят - например, президент Франции Макрон, - что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше", - подчеркнул Зеленский.
Он призвал не примерять к украинской действительности различные исторические модели, потому что война России против Украины существенно отличается.
"Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас - то, что у нас. И никто не знает, что, в конце концов, будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны, какие гарантии безопасности не дадут возможности россиянам прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление", - акцентировал президент.
