Гарантии безопасности не должны ждать окончания войны, - Зеленский

Владимир Зеленский

Гарантии безопасности не должны ждать окончания войны, поскольку финального документа о завершении войны может не быть вообще.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят - например, президент Франции Макрон, - что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал не примерять к украинской действительности различные исторические модели, потому что война России против Украины существенно отличается.

"Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас - то, что у нас. И никто не знает, что, в конце концов, будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны, какие гарантии безопасности не дадут возможности россиянам прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление", - акцентировал президент.

+6
Гарантія безпеки це коли ти зі своєю шоблою (умеров і ко) підеш у відставку
20.09.2025 14:21 Ответить
+2
Так ти Володя також не мусиш чекати закінчення війни.
"Я устал, я ухожу" і все.
Але "ухожу" це тільки з посади!
"Ухожу" це не далеко, не за кордон!
Бо до тебе Володя є запитання, як від громадян, так і від правоохоронних органів.
20.09.2025 14:32 Ответить
+2
20.09.2025 14:33 Ответить
100% - не буде ніякого "фінального документу"
20.09.2025 14:20 Ответить
Гарантія безпеки це коли ти зі своєю шоблою (умеров і ко) підеш у відставку
20.09.2025 14:21 Ответить
Співпадіння - але кацапи саме цього і вимагають ! не дочекаєтесь !
20.09.2025 14:46 Ответить
Так ти Володя також не мусиш чекати закінчення війни.
"Я устал, я ухожу" і все.
Але "ухожу" це тільки з посади!
"Ухожу" це не далеко, не за кордон!
Бо до тебе Володя є запитання, як від громадян, так і від правоохоронних органів.
20.09.2025 14:32 Ответить
Які гарантії безпеки невже можна вірити рашиським чортам ?,корейська війна закінчилась без будь яких гарантій безпеки ,як і фінська, афганська ітп,ворог розуміє тільки силу і допоки він наступає йому не потрібні жодні перемовини,тому ця пуста болтовня ні про що, як і минулорічні саміти миру
20.09.2025 14:32 Ответить
20.09.2025 14:38 Ответить
20.09.2025 14:33 Ответить
Це не придуркувата Богуцька писала, але схоже
20.09.2025 14:36 Ответить
Які ще гарантів тобі потрібні ? Гауляйтером України може зробити тільки Путлер !
20.09.2025 15:00 Ответить
'Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Є"...******.....хазанов відпочиває....
20.09.2025 15:07 Ответить
Та **** ти там розумієш. Це філософський структуралізм. Лідор розумний, йурист
20.09.2025 15:26 Ответить
Міндіч в безпеці, Шурма в безпеці, татари Умєрови в безпеці. Решта ефективних менеджерів сидять на чемоданах і здриснуть в будь-який момент. Все добре. Це при баризі було погано
20.09.2025 15:19 Ответить
 
 