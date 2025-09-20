Гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни, - Зеленський

Гарантії безпеки не повинні чекати закінчення війни, оскільки фінального документа про завершення війни може не бути взагалі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше", - наголосив Зеленський.

Він закликав не приміряти до української дійсності різні історичні моделі, бо війна Росії проти України суттєво відрізняється.

"Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі, які гарантії безпеки не дадуть можливості рускім прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - акцентував президент.