445 13

Гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни, - Зеленський

Володимир Зеленський

Гарантії безпеки не повинні чекати закінчення війни, оскільки фінального документа про завершення війни може не бути взагалі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше", - наголосив Зеленський.

Він закликав не приміряти до української дійсності різні історичні моделі, бо війна Росії проти України суттєво відрізняється.

Також читайте: Україна веде перемовини про обмін ще тисячі полонених, проте РФ затягує процес, - Зеленський

"Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі, які гарантії безпеки не дадуть можливості рускім прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - акцентував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) гарантії безпеки (297)
Топ коментарі
+7
Гарантія безпеки це коли ти зі своєю шоблою (умеров і ко) підеш у відставку
20.09.2025 14:21 Відповісти
+2
Так ти Володя також не мусиш чекати закінчення війни.
"Я устал, я ухожу" і все.
Але "ухожу" це тільки з посади!
"Ухожу" це не далеко, не за кордон!
Бо до тебе Володя є запитання, як від громадян, так і від правоохоронних органів.
20.09.2025 14:32 Відповісти
+2
20.09.2025 14:33 Відповісти
100% - не буде ніякого "фінального документу"
20.09.2025 14:20 Відповісти
Гарантія безпеки це коли ти зі своєю шоблою (умеров і ко) підеш у відставку
20.09.2025 14:21 Відповісти
Співпадіння - але кацапи саме цього і вимагають ! не дочекаєтесь !
20.09.2025 14:46 Відповісти
Так ти Володя також не мусиш чекати закінчення війни.
"Я устал, я ухожу" і все.
Але "ухожу" це тільки з посади!
"Ухожу" це не далеко, не за кордон!
Бо до тебе Володя є запитання, як від громадян, так і від правоохоронних органів.
20.09.2025 14:32 Відповісти
Які гарантії безпеки невже можна вірити рашиським чортам ?,корейська війна закінчилась без будь яких гарантій безпеки ,як і фінська, афганська ітп,ворог розуміє тільки силу і допоки він наступає йому не потрібні жодні перемовини,тому ця пуста болтовня ні про що, як і минулорічні саміти миру
20.09.2025 14:32 Відповісти
20.09.2025 14:38 Відповісти
20.09.2025 14:33 Відповісти
Це не придуркувата Богуцька писала, але схоже
20.09.2025 14:36 Відповісти
Які ще гарантів тобі потрібні ? Гауляйтером України може зробити тільки Путлер !
20.09.2025 15:00 Відповісти
'Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Є"...******.....хазанов відпочиває....
20.09.2025 15:07 Відповісти
Та **** ти там розумієш. Це філософський структуралізм. Лідор розумний, йурист
20.09.2025 15:26 Відповісти
Розумний-аж страшно!
20.09.2025 15:35 Відповісти
Міндіч в безпеці, Шурма в безпеці, татари Умєрови в безпеці. Решта ефективних менеджерів сидять на чемоданах і здриснуть в будь-який момент. Все добре. Це при баризі було погано
20.09.2025 15:19 Відповісти
 
 