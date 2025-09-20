РУС
Зеленский о сбивании дронов над Украиной вместе с соседними государствами: справедливо говорить о совместном решении

Зеленский о сбивании дронов над Украиной

Было бы справедливо говорить о совместных решениях относительно сбивания дронов над Украиной вместе с силами соседних стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в пятницу.

"Я считаю, что справедливо говорить о совместном решении. Не только то, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО - мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу", - сказал Зеленский.

Также читайте: В НАТО заявили, что миссия "Восточный страж" пока не предусматривает сбивания российских беспилотников над Украиной

Зеленский заявил, что так же польская армия могла бы сбивать самолетами "все, что летит на них, и то, что летит на нас".

"Можно взять только регионы западной части нашего государства - куда есть возможности у Польши. Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем", - добавил президент.

Читайте: Европа рассматривает инициативу Sky Shield для сбивания российских целей над Украиной, - Le Monde

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) дроны (4724)
Потрібно збільшити спільну україно-польсько-литовську бригаду до армійського корпусу, який в своєму складі буде мати зенітно-ракетний полк та пункт управління ППО в яких будуть представники трьох а може і більше країн! Це буде прообраз спільних європейських збройних сил! Не штурмові війська створювати а створювати спільні війська з країнами НАТО!
20.09.2025 16:34 Ответить
Україною правлять невігласи і профани що не є спеціалістами в будь якій сфері окрім формування етнічного осередку пограбунку і мародерства... ніхто з яких не повʼязує свою долю з Україною.
Тож думка слушна але ж це вже буде впроваджувати національний уряд порятунку який зруйнує пост більшовитську узурпаційну систему
20.09.2025 16:49 Ответить
Побалакати можна - язик без кісток
20.09.2025 16:36 Ответить
 
 