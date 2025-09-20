Зеленский о сбивании дронов над Украиной вместе с соседними государствами: справедливо говорить о совместном решении

Было бы справедливо говорить о совместных решениях относительно сбивания дронов над Украиной вместе с силами соседних стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в пятницу.

"Я считаю, что справедливо говорить о совместном решении. Не только то, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО - мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что так же польская армия могла бы сбивать самолетами "все, что летит на них, и то, что летит на нас".

"Можно взять только регионы западной части нашего государства - куда есть возможности у Польши. Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем", - добавил президент.

