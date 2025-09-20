УКР
Новини Збиття дронів над Україною
314 5

Зеленський про збиття дронів над Україною разом із сусідніми державами: справедливо говорити про спільне рішення

зеленський про збиття дронів над Україною

Було б справедливо говорити про спільні рішення щодо збиття дронів над Україною разом із силами сусідніх країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

"Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу", - сказав Зеленський.

Також читайте: У НАТО заявили, що місія "Східний вартовий" наразі не передбачає збиття російських безпілотників над Україною

Зеленський заявив, що так само польська армія могла б збивати літаками "все, що летить на них, і те, що летить на нас".

"Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо", - додав президент.

Читайте: Європа розглядає ініціативу Sky Shield для збиття російських цілей над Україною, - Le Monde

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) дрони (5625)
Потрібно збільшити спільну україно-польсько-литовську бригаду до армійського корпусу, який в своєму складі буде мати зенітно-ракетний полк та пункт управління ППО в яких будуть представники трьох а може і більше країн! Це буде прообраз спільних європейських збройних сил! Не штурмові війська створювати а створювати спільні війська з країнами НАТО!
20.09.2025 16:34 Відповісти
Україною правлять невігласи і профани що не є спеціалістами в будь якій сфері окрім формування етнічного осередку пограбунку і мародерства... ніхто з яких не повʼязує свою долю з Україною.
Тож думка слушна але ж це вже буде впроваджувати національний уряд порятунку який зруйнує пост більшовитську узурпаційну систему
20.09.2025 16:49 Відповісти
Побалакати можна - язик без кісток
20.09.2025 16:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xkA3M6MDQjo

Паніка на Банковій. "Плівки Малюка". "Кінець війни завтра". Трампа "перевзули" | Є ПИТАННЯ /ПІДСУМКИ--

про вбивчу для зЄ статтю -опитування у ДТ ДУЖЕ ЦІКАВО!!!

спеціально для команди зЄльоних
20.09.2025 17:19 Відповісти
 
 