Зеленський про збиття дронів над Україною разом із сусідніми державами: справедливо говорити про спільне рішення

Було б справедливо говорити про спільні рішення щодо збиття дронів над Україною разом із силами сусідніх країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

"Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що так само польська армія могла б збивати літаками "все, що летить на них, і те, що летить на нас".

"Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо", - додав президент.

