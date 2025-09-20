Два человека ранены вследствие вражеского удара по Малокатериновке на Запорожье

Сегодня, 20 сентября, российские войска ударили fpv-дроном по Малокатериновке в Запорожском районе на Запорожье, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне ударили по Малокатериновке fpv-дроном, он попал рядом с частным домом.

Вследствие вражеской атаки ранен 60-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь.

Позже стало известно, что к врачам обратилась еще одна женщина вследствие российской атаки. Ей 77 лет. Врачи оказывают ей необходимую помощь.