Двох людей поранено внаслідок ворожого удару по Малокатеринівці на Запоріжжі

Сьогодні, 20 вересня, російські війська вдарили fpv-дроном по Малокатеринівці в Запорізькому районі Запорізької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни вдарили по Малокатеринівці fpv-дроном, він влучив поруч із приватним будинком.

Унаслідок ворожої атаки поранено 60-річного чоловіка. Йому надали необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо, що до лікарів звернулася ще одна жінка внаслідок російської атаки. Їй 77 років. Лікарі надають їй необхідну допомогу.