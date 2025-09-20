Двох людей поранено внаслідок ворожого удару по Малокатеринівці на Запоріжжі
Сьогодні, 20 вересня, російські війська вдарили fpv-дроном по Малокатеринівці в Запорізькому районі Запорізької області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни вдарили по Малокатеринівці fpv-дроном, він влучив поруч із приватним будинком.
Унаслідок ворожої атаки поранено 60-річного чоловіка. Йому надали необхідну допомогу.
Пізніше стало відомо, що до лікарів звернулася ще одна жінка внаслідок російської атаки. Їй 77 років. Лікарі надають їй необхідну допомогу.
