Обстріли Запорізької області
Двох людей поранено внаслідок ворожого удару по Малокатеринівці на Запоріжжі

Обстріли Запорізької області

Сьогодні, 20 вересня, російські війська вдарили fpv-дроном по Малокатеринівці в Запорізькому районі Запорізької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни вдарили по Малокатеринівці fpv-дроном, він влучив поруч із приватним будинком.

Унаслідок ворожої атаки поранено 60-річного чоловіка. Йому надали необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо, що до лікарів звернулася ще одна жінка внаслідок російської атаки. Їй 77 років. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

обстріл (30965) Запорізька область (4080) Запорізький район (260) Малокатеринівка (9)
