Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы
В субботу, 20 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 16:09 ВС сообщили:
- Группы БпЛА в центральной части Черниговщины, курс южный;
- БпЛА на юго-западе Сумщины, курс юго-западный (Полтавщина);
- Северо-восток Полтавщины, курс юго-западный;
- БПлА на северо-западе Днепропетровщины, курсом на Каменское, БпЛА на северо-востоке, курсом на Павлоград;
- Восток и юго-восток Харьковщины, группы БпЛА курсируют преимущественно юго-западным курсом в направлении Днепропетровщины;
- БпЛА на юге Полтавщины, вектором движения на Кривой Рог.
В 17:19 ВС сообщили:
- Северо-запад и юго-восток Черниговщины - БпЛА курсом на юг;
- Восток и юго-восток Сумщины - группы БпЛА, курс юго-западный;
- БпЛА севернее Полтавы, вектором движения на город;
- БпЛА на севере и центре Харьковщины, курс южный;
- БпЛА на Днепропетровщине растянулись с севера к центру между Днепром и Павлоградом, вектор движения Запорожье;
- Несколько БпЛА на севере Днепропетровщины держат курс на Павлоград;
- БпЛА на северо-западе Запорожья и на северо-востоке Херсонщины держат курс на юг.
В 19:11 ВС сообщили:
- БпЛА в центре Черниговщины, привлечены средства для их сбивания.
- БпЛА южнее Кременчуга, курс юго-западный;
- БпЛА на юге Полтавщины, курс южный (Днепропетровщина).
https://t.me/hyevuy_dnepr/89458 12 ворожих БпЛА приземлили ввечері на Дніпропетровщині оборонці неба