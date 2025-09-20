РУС
Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы

В субботу, 20 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 16:09 ВС сообщили:

  • Группы БпЛА в центральной части Черниговщины, курс южный;
  • БпЛА на юго-западе Сумщины, курс юго-западный (Полтавщина);
  • Северо-восток Полтавщины, курс юго-западный;
  • БПлА на северо-западе Днепропетровщины, курсом на Каменское, БпЛА на северо-востоке, курсом на Павлоград;
  • Восток и юго-восток Харьковщины, группы БпЛА курсируют преимущественно юго-западным курсом в направлении Днепропетровщины;
  • БпЛА на юге Полтавщины, вектором движения на Кривой Рог.

В 17:19 ВС сообщили:

  • Северо-запад и юго-восток Черниговщины - БпЛА курсом на юг;
  • Восток и юго-восток Сумщины - группы БпЛА, курс юго-западный;
  • БпЛА севернее Полтавы, вектором движения на город;
  • БпЛА на севере и центре Харьковщины, курс южный;
  • БпЛА на Днепропетровщине растянулись с севера к центру между Днепром и Павлоградом, вектор движения Запорожье;
  • Несколько БпЛА на севере Днепропетровщины держат курс на Павлоград;
  • БпЛА на северо-западе Запорожья и на северо-востоке Херсонщины держат курс на юг.

В 19:11 ВС сообщили:

  • БпЛА в центре Черниговщины, привлечены средства для их сбивания.
  • БпЛА южнее Кременчуга, курс юго-западный;
  • БпЛА на юге Полтавщины, курс южный (Днепропетровщина).

Читайте также: Враг атакует Киевскую область дронами: работает ПВО

поснулись *****....
20.09.2025 19:49 Ответить
Вони й не спали. На Дніпро після нічної/ранкової атаки по обіді знову полетіли Шахеді.
https://t.me/hyevuy_dnepr/89458 12 ворожих БпЛА приземлили ввечері на Дніпропетровщині оборонці неба
20.09.2025 20:04 Ответить
Елабуга сльозно випрашує, але немає чим в'*****. Гідрант не побудував ракет.
20.09.2025 20:08 Ответить
 
 