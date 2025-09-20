1 190 3
Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили
У суботу, 20 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 16:09 ПС повідомили:
- Групи БпЛА у центральній частині Чернігівщини, курс південний;
- БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Полтавщина);
- Північний схід Полтавщини, курс південно-західний;
- БПлА на північному заході Дніпропетровщини, курсом на Кам'янське, БпЛА на північному сході, курсом на Павлоград;
- Схід та південний схід Харківщини, групи БпЛА курсують переважно південно-західним курсом у напрямку Дніпропетровщини;
- БпЛА на півдні Полтавщини, вектором руху на Кривий Ріг.
О 17:19 ПС повідомили:
- Північний захід та південний схід Чернігівщини - БпЛА курсом на південь;
- Схід та південний схід Сумщини - групи БпЛА, курс південно-західний;
- БпЛА північніше Полтави, вектором руху на місто;
- БпЛА на півночі та центрі Харківщини, курс південний;
- БпЛА на Дніпропетровщині розтягнулися з півночі до центру між Дніпром та Павлоградом, вектор руху Запоріжжя;
- Декілька БпЛА на півночі Дніпропетровщини тримають курс на Павлоград;
- БпЛА на північному заході Запоріжжя та на північному сході Херсонщини тримають курс на південь.
О 19:11 ПС повідомили:
- БпЛА в центрі Чернігівщини, залучено засоби для їхнього збиття.
- БпЛА південніше Кременчука, курс південно-західний;
- БпЛА на півдні Полтавщини, курс південний (Дніпропетровщина).
https://t.me/hyevuy_dnepr/89458 12 ворожих БпЛА приземлили ввечері на Дніпропетровщині оборонці неба