Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили

дрони

У суботу, 20 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 16:09 ПС повідомили:

  • Групи БпЛА у центральній частині Чернігівщини, курс південний;
  • БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Полтавщина);
  • Північний схід Полтавщини, курс південно-західний;
  • БПлА на північному заході Дніпропетровщини, курсом на Кам'янське, БпЛА на північному сході, курсом на Павлоград;
  • Схід та південний схід Харківщини, групи БпЛА курсують переважно південно-західним курсом у напрямку Дніпропетровщини;
  • БпЛА на півдні Полтавщини, вектором руху на Кривий Ріг.

О 17:19 ПС повідомили:

  • Північний захід та південний схід Чернігівщини - БпЛА курсом на південь;
  • Схід та південний схід Сумщини - групи БпЛА, курс південно-західний;
  • БпЛА північніше Полтави, вектором руху на місто;
  • БпЛА на півночі та центрі Харківщини, курс південний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині розтягнулися з півночі до центру між Дніпром та Павлоградом, вектор руху Запоріжжя;
  • Декілька БпЛА на півночі Дніпропетровщини тримають курс на Павлоград;
  • БпЛА на північному заході Запоріжжя та на північному сході Херсонщини тримають курс на південь.

О 19:11 ПС повідомили:

  • БпЛА в центрі Чернігівщини, залучено засоби для їхнього збиття.
  • БпЛА південніше Кременчука, курс південно-західний;
  • БпЛА на півдні Полтавщини, курс південний (Дніпропетровщина).

Читайте також: Ворог атакує Київщину дронами: працює ППО

