Зеленский: Нужно укреплять нашу систему ПВО, и это во многом зависит от партнеров

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины продолжать укреплять украинскую противовоздушную оборону.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять был массированный российский удар. Почти 580 дронов, из них значительная часть - "Шахеды". Еще 40 ракет. Много сбито. Перехватчики дронов сработали сегодня хорошо, молодцы мобильные огневые группы, авиация - наши F-16, наша армейская авиация. Спасибо за каждое сбивание", - заявил президент.

Однако, по словам Зеленского, все же были попадания.

"Но были все же попадания. Днепр, Павлоград, другие громады Днепровщины были среди российских целей. Еще надо укреплять нашу систему ПВО, и это зависит во многом от партнеров. И многие имеют эту силу - силу, которая должна защищать жизнь. Стоит ее применять", - подчеркнул президент.

Напомним, что в ночь на 20 сентября враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника.

Топ комментарии
+9
Походу від ЗЄ тільки золоті унітази залежать.

Все інше партнери, волонтери, військові, цивільні повинні робити.
20.09.2025 22:32 Ответить
+4
20.09.2025 22:35 Ответить
+2
Потвора тупорила зникни у пеклі, хвойда чекістська хуцпата
20.09.2025 22:34 Ответить
Походу від ЗЄ тільки золоті унітази залежать.

Все інше партнери, волонтери, військові, цивільні повинні робити.
20.09.2025 22:32 Ответить
А фінальний договір закінчення війни ти напишеш? 💩
20.09.2025 22:43 Ответить
Абсолютно нема впевненості, що й він.
20.09.2025 22:46 Ответить
План перемоги, з вимогою надати ракети Томагавк, явно цей недоумок самостійно писав🤡
20.09.2025 22:53 Ответить
Навряд. У нього там повно радників та спічрайтерів.
Воно тільки текст заучує, щоб переконливо грати президента.
20.09.2025 22:57 Ответить
Вы спутали грешное шлеперное с парноидальным... лечебным каннабисом.
20.09.2025 22:49 Ответить
а
20.09.2025 22:50 Ответить
Потвора тупорила зникни у пеклі, хвойда чекістська хуцпата
20.09.2025 22:34 Ответить
20.09.2025 22:35 Ответить
Тоді нафіга Україні проблемний єврей?
20.09.2025 22:36 Ответить
безмозгле стадо потебує вожака такого ж
20.09.2025 22:41 Ответить
Воно є обличчам більшості.

Хитрожопе, тупе і безвідповідальне.
20.09.2025 22:44 Ответить
... злопамятне.
20.09.2025 22:47 Ответить
Це його особисті дитячі травми. 😁

У середньостатистичних вкраїнчиків навпаки пам'ять, як у равликів.
20.09.2025 22:49 Ответить
Думаете, це наслiдки глибокого кашруду?
20.09.2025 22:55 Ответить
20.09.2025 22:41 Ответить
Оце потужно заявив! Ніна Демешко зараз доїсть свою собаку з рисом і поставить лайк.
20.09.2025 22:43 Ответить
Існування самої України залежить від "партнерів". Не від простроченного президента, від нього майже нічого не залежить.
Від наркозалежного нічого не залежить. Отакий оксюморон.
То нах він потрібен тоді?
20.09.2025 22:45 Ответить
Дуже голосно... Але ж бо, якби вони з Трампом не були президентами, у нас би була бездоганна ППО.
20.09.2025 22:46 Ответить
А більше всього залежить від підара на посаді верховного головнокомандуючого України, який зробив владу розсадником зради та дикої корупції, під час війни.
20.09.2025 23:00 Ответить
 
 