Зеленский: Нужно укреплять нашу систему ПВО, и это во многом зависит от партнеров

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины продолжать укреплять украинскую противовоздушную оборону.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять был массированный российский удар. Почти 580 дронов, из них значительная часть - "Шахеды". Еще 40 ракет. Много сбито. Перехватчики дронов сработали сегодня хорошо, молодцы мобильные огневые группы, авиация - наши F-16, наша армейская авиация. Спасибо за каждое сбивание", - заявил президент.

Однако, по словам Зеленского, все же были попадания.

"Но были все же попадания. Днепр, Павлоград, другие громады Днепровщины были среди российских целей. Еще надо укреплять нашу систему ПВО, и это зависит во многом от партнеров. И многие имеют эту силу - силу, которая должна защищать жизнь. Стоит ее применять", - подчеркнул президент.

Напомним, что в ночь на 20 сентября враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника.

Читайте также: Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства ПВО