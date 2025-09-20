Зеленський: Треба зміцнювати нашу систему ППО, і це залежить багато в чому від партнерів

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську протиповітряну оборону.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Знов був масований російський удар. Майже 580 дронів, із них значна частина – "шахеди". Ще 40 ракет. Багато збиттів. Перехоплювачі дронів спрацювали сьогодні добре, молодці мобільні вогневі групи, авіація – наші F-16, наша армійська авіація. Дякую за кожне збиття", - заявив президент.

Однак, за словами Зеленського, все ж були влучання.

"Але були все ж таки влучання. Дніпро, Павлоград, інші громади Дніпровщини були серед російських цілей. Ще треба зміцнювати нашу систему ППО, і це залежить багато в чому від партнерів. І багато хто має цю силу – силу, яка має захищати життя. Варто її застосовувати", - наголосив президент.

Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника.

