Зеленський: Треба зміцнювати нашу систему ППО, і це залежить багато в чому від партнерів

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську протиповітряну оборону.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Знов був масований російський удар. Майже 580 дронів, із них значна частина – "шахеди". Ще 40 ракет. Багато збиттів. Перехоплювачі дронів спрацювали сьогодні добре, молодці мобільні вогневі групи, авіація – наші F-16, наша армійська авіація. Дякую за кожне збиття", - заявив президент.

Однак, за словами Зеленського, все ж були влучання.

"Але були все ж таки влучання. Дніпро, Павлоград, інші громади Дніпровщини були серед російських цілей. Ще треба зміцнювати нашу систему ППО, і це залежить багато в чому від партнерів. І багато хто має цю силу – силу, яка має захищати життя. Варто її застосовувати", - наголосив президент.

Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника.

Читайте також: Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО

Походу від ЗЄ тільки золоті унітази залежать.

Все інше партнери, волонтери, військові, цивільні повинні робити.
показати весь коментар
20.09.2025 22:32 Відповісти
А фінальний договір закінчення війни ти напишеш? 💩
показати весь коментар
20.09.2025 22:43 Відповісти
Абсолютно нема впевненості, що й він.
показати весь коментар
20.09.2025 22:46 Відповісти
План перемоги, з вимогою надати ракети Томагавк, явно цей недоумок самостійно писав🤡
показати весь коментар
20.09.2025 22:53 Відповісти
Навряд. У нього там повно радників та спічрайтерів.
Воно тільки текст заучує, щоб переконливо грати президента.
показати весь коментар
20.09.2025 22:57 Відповісти
Вы спутали грешное шлеперное с парноидальным... лечебным каннабисом.
показати весь коментар
20.09.2025 22:49 Відповісти
а
показати весь коментар
20.09.2025 22:50 Відповісти
Потвора тупорила зникни у пеклі, хвойда чекістська хуцпата
показати весь коментар
20.09.2025 22:34 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 22:35 Відповісти
Тоді нафіга Україні проблемний єврей?
показати весь коментар
20.09.2025 22:36 Відповісти
безмозгле стадо потебує вожака такого ж
показати весь коментар
20.09.2025 22:41 Відповісти
Воно є обличчам більшості.

Хитрожопе, тупе і безвідповідальне.
показати весь коментар
20.09.2025 22:44 Відповісти
... злопамятне.
показати весь коментар
20.09.2025 22:47 Відповісти
Це його особисті дитячі травми. 😁

У середньостатистичних вкраїнчиків навпаки пам'ять, як у равликів.
показати весь коментар
20.09.2025 22:49 Відповісти
Думаете, це наслiдки глибокого кашруду?
показати весь коментар
20.09.2025 22:55 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 22:41 Відповісти
Оце потужно заявив! Ніна Демешко зараз доїсть свою собаку з рисом і поставить лайк.
показати весь коментар
20.09.2025 22:43 Відповісти
Існування самої України залежить від "партнерів". Не від простроченного президента, від нього майже нічого не залежить.
Від наркозалежного нічого не залежить. Отакий оксюморон.
То нах він потрібен тоді?
показати весь коментар
20.09.2025 22:45 Відповісти
Дуже голосно... Але ж бо, якби вони з Трампом не були президентами, у нас би була бездоганна ППО.
показати весь коментар
20.09.2025 22:46 Відповісти
А більше всього залежить від підара на посаді верховного головнокомандуючого України, який зробив владу розсадником зради та дикої корупції, під час війни.
показати весь коментар
20.09.2025 23:00 Відповісти
Та ми вже зрозуміли що все залежить від партнерів, ***** тільки ти сам нам потрібен.
Передай краще партнерам хай когось нормального пришлють заміть тебе, ішака дефективного.
Там кажуть у британців є один толковий в нашому посольстві.
показати весь коментар
20.09.2025 23:19 Відповісти
Шашличний натякає на необхідність іхати на обійми з Макроном, щоб обсудити "посилення ППО" і "збільшити тиск на ВВХ"?
показати весь коментар
20.09.2025 23:23 Відповісти
Зелена нечисть, треба повернути вкрадені 8гроші тобою і твоїми спільниками, тими зрадниками. яких ти привів у владу, з офшорів твоєї злодійкуватої сімейки, а не вимагати у партнерів.
показати весь коментар
20.09.2025 23:23 Відповісти
 
 