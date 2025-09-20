На фронте произошло 125 боевых столкновений, из них 33 - на Покровском направлении, где обезврежено 178 оккупантов, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 125 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Покровском, Торецком, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 20 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Российские захватчики нанесли один комбинированный ракетный удар, применив 37 ракет, 34 авиационных удара, сбросив при этом 54 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2536 дронов-камикадзе и осуществили 3387 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил пять управляемых бомб, совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивных систем залпового огня.

Также читайте: Наши защитники провели успешные поисково-ударные действия и продвинулись до 3 км на Новопавловском направлении, есть успехи на Торецком направлении, - Генштаб

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня противник семь раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия в направлении Мирного.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны уже отразили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, в сторону населенного пункта Новоселовка; еще семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в сторону Дроновки. Все атаки противника отражены.

Смотрите: Вытащил из-под обстрела и час нес на плечах: полицейский с позывным Карабин спас жизнь тяжелораненого собрата в Донецкой области. ФОТОрепортаж

На Краматорском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма вблизи населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении сегодня произошло 22 боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русина Яра, Полтавки, Софиевки; три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 33 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 178 оккупантов, 118 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одно орудие, 12 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильной техники; также повреждены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одна артиллерийская система противника.

Ситуация на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филия, Андреевка-Клевцово, Сичневое, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское. Еще два боестолкновения продолжаются.

Читайте: Уничтожено 8 вражеских мотоциклов со штурмовиками, которые готовили наступление на Серебрянку, - ОСУВ "Днепр"

На Гуляйпольском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Ольговское. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое, совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.