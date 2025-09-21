РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости
3 315 15

Оккупанты продвинулись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Березовом (Днепропетровская обл.), Новоэкономическом (Донецкая обл.), возле Новоивановки (Запорожская обл.) и Романовки (Донецкая обл.)", - сказано в сообщении.

DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState

Смотрите также: Россияне продвинулись возле Новоэкономичного и Зеленого Гая, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Запорожская область (3547) Донецкая область (10819) Днепропетровская область (4471) Синельниковский район (248) Краматорский район (710) Покровский район (1007) Пологовский район (150) Березовое (2) Романовка (5) Новоэкономическое (23) Новоивановка (5) DeepState (275)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Тільки ЗЄ про це не кажіть.

Він впевнений, що Сирський всіх перемагає.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:33 Ответить
+11
А де ж потужних 13км? ****, там люди гинуть а воно гундосить про контрнаступ. Воно ще й створює штурмові війська, попри провал з 150х. Щоб вам добро було зевиборці, з вами в країні майбутнього немає.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:45 Ответить
+9
Наркомані йо₴@ні!! Можно ще створити космічні війська, повітряно-десантні війська, прибрежно-десантні війська, мото-десантні війська , дроно-десантні війська
показать весь комментарий
21.09.2025 00:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки ЗЄ про це не кажіть.

Він впевнений, що Сирський всіх перемагає.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:33 Ответить
"Учора, під час доповіді про нашу операцію (йдеться про контрнаступ на Добропіллі. - Ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у росіян на картах усе навпаки", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3575230
показать весь комментарий
21.09.2025 00:40 Ответить
Можливо воно й не розуміється в картах. Можливо й не знає що таке карти.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:47 Ответить
Сирський зробив неправильний висновок, бо російські карти йому затулив великий неголений Козир.
показать весь комментарий
21.09.2025 08:33 Ответить
От він і подумав, що раз козир у нас, то російські карти биті...
показать весь комментарий
21.09.2025 08:35 Ответить
А де ж потужних 13км? ****, там люди гинуть а воно гундосить про контрнаступ. Воно ще й створює штурмові війська, попри провал з 150х. Щоб вам добро було зевиборці, з вами в країні майбутнього немає.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:45 Ответить
Наркомані йо₴@ні!! Можно ще створити космічні війська, повітряно-десантні війська, прибрежно-десантні війська, мото-десантні війська , дроно-десантні війська
показать весь комментарий
21.09.2025 00:57 Ответить
Тссссс. Дивіться щоб вашу ідею не патентували)
показать весь комментарий
21.09.2025 01:02 Ответить
Не виборці а прихильники. Виборці одні і ті ж самі, які голосували за Кучму, Яника, Порошенка, Юща і т.д. Так що пісня про 73% нікчемна і дурнувата.
показать весь комментарий
21.09.2025 05:45 Ответить
Де Вільха, Грім, Нептун і зробіть нарешті українське ППО.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:59 Ответить
Чому не вистачає дронів, які взмозі зупинити просування ворога?
показать весь комментарий
21.09.2025 02:30 Ответить
Гроші пішли на спробу наловити майбутніх героїв на вулиці у піхоту, що тікають при першій нагоді, тому грошей на дрони бракує.
показать весь комментарий
21.09.2025 02:56 Ответить
Мадяр уже всіх зупинив, в своїй голові
показать весь комментарий
21.09.2025 08:16 Ответить
А на скільки кілометрів просунувся Сирський?
показать весь комментарий
21.09.2025 06:33 Ответить
Колись Безугла Д-У-У-У-У-Ж-Е цікавилася планами Залужного на рік: що буде звільнено? Хай поцікавиться в сирського: що ще буде здано ворогу за рік війни?
показать весь комментарий
21.09.2025 08:18 Ответить
 
 