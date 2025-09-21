Оккупанты продвинулись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Березовом (Днепропетровская обл.), Новоэкономическом (Донецкая обл.), возле Новоивановки (Запорожская обл.) и Романовки (Донецкая обл.)", - сказано в сообщении.
Він впевнений, що Сирський всіх перемагає.