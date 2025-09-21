Occupiers have advanced in Donetsk, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regions - DeepState. MAP
Russian invaders are making progress in the Donetsk, Dnipropetrovsk, and Zaporizhzhia regions.
This was reported by the DeepState monitoring project, Censor.NET reports .
"The map has been updated. The enemy has advanced in Berezove (Dnipropetrovsk region), Novoekonomichne (Donetsk region), near Novoivanivka (Zaporizhzhia region), and Romanivka (Donetsk region)," the statement said.
