Occupiers have advanced in Donetsk, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regions - DeepState. MAP

Russian invaders are making progress in the Donetsk, Dnipropetrovsk, and Zaporizhzhia regions.

This was reported by the DeepState monitoring project, Censor.NET reports .

"The map has been updated. The enemy has advanced in Berezove (Dnipropetrovsk region), Novoekonomichne (Donetsk region), near Novoivanivka (Zaporizhzhia region), and Romanivka (Donetsk region)," the statement said.

DeepState
Photo: DeepState
DeepState
Photo: DeepState
DeepState
Photo: DeepState
DeepState
Photo: DeepState

