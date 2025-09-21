Окупанти просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області, - DeepState. МАПИ
Російські загарбики мають просування на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Березовому (Дніпропетровська обл.), Новоекономічному (Донецька обл.), біля Новоіванівки (Запорізька обл.) та Романівки (Донецька обл.)", - сказано в повідомленні.
