Окупанти просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області, - DeepState. МАПИ

Російські загарбики мають просування на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Березовому (Дніпропетровська обл.), Новоекономічному (Донецька обл.), біля Новоіванівки (Запорізька обл.) та Романівки (Донецька обл.)", - сказано в повідомленні. 

DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState

Тільки ЗЄ про це не кажіть.

Він впевнений, що Сирський всіх перемагає.
показати весь коментар
21.09.2025 00:33 Відповісти
"Учора, під час доповіді про нашу операцію (йдеться про контрнаступ на Добропіллі. - Ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у росіян на картах усе навпаки", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3575230
показати весь коментар
21.09.2025 00:40 Відповісти
Можливо воно й не розуміється в картах. Можливо й не знає що таке карти.
показати весь коментар
21.09.2025 00:47 Відповісти
А де ж потужних 13км? ****, там люди гинуть а воно гундосить про контрнаступ. Воно ще й створює штурмові війська, попри провал з 150х. Щоб вам добро було зевиборці, з вами в країні майбутнього немає.
показати весь коментар
21.09.2025 00:45 Відповісти
Наркомані йо₴@ні!! Можно ще створити космічні війська, повітряно-десантні війська, прибрежно-десантні війська, мото-десантні війська , дроно-десантні війська
показати весь коментар
21.09.2025 00:57 Відповісти
Тссссс. Дивіться щоб вашу ідею не патентували)
показати весь коментар
21.09.2025 01:02 Відповісти
Де Вільха, Грім, Нептун і зробіть нарешті українське ППО.
показати весь коментар
21.09.2025 00:59 Відповісти
 
 