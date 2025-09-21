В РФ уволили с военной службы генерала Лапина, который командовал войсками в начале вторжения в Украину, - СМИ
Генерал-полковник армии РФ Александр Лапин уволен с военной службы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
Отмечается, что командующим Ленинградского военного округа вместо Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.
Как сообщает издание Татар-информ, Лапин будет назначен помощником главы Татарстана. Предполагается, что он будет отвечать за работу с участниками войны против Украины и их семьями, а также за социальную и медицинскую реабилитацию и интеграцию военных после возвращения.
Отмечается, что в 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой "Центр". Позже его перевели на должность начальника Главного штаба - первого заместителя главнокомандующего Сухопутных войск, затем командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку "Север". На этом направлении российские войска вели бои за Волчанск, удерживали оборону и проводили операции на территории Курской области
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль