Новости Кадровые изменения генералов в рф
1 238 10

В РФ уволили с военной службы генерала Лапина, который командовал войсками в начале вторжения в Украину, - СМИ

В РФ уволили генерала Лапина

Генерал-полковник армии РФ Александр Лапин уволен с военной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что командующим Ленинградского военного округа вместо Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

Как сообщает издание Татар-информ, Лапин будет назначен помощником главы Татарстана. Предполагается, что он будет отвечать за работу с участниками войны против Украины и их семьями, а также за социальную и медицинскую реабилитацию и интеграцию военных после возвращения.

Также читайте: РФ сменила командующего группировки "Север", которая отвечает за Курское и Харьковское направления

Отмечается, что в 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой "Центр". Позже его перевели на должность начальника Главного штаба - первого заместителя главнокомандующего Сухопутных войск, затем командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку "Север". На этом направлении российские войска вели бои за Волчанск, удерживали оборону и проводили операции на территории Курской области

Автор: 

армия РФ (20613) генерал (74)
Сортировать:
Значить скоро вперед лаптями піде. ***** свідків потроху зачищає.
21.09.2025 15:49 Ответить
Скоро теж застрелиться.
21.09.2025 15:58 Ответить
недавно я говорив....що в кремлі жу...жу...жу..
21.09.2025 15:59 Ответить
жо жо жо
21.09.2025 16:01 Ответить
шось не то ляпнув
21.09.2025 16:00 Ответить
61 год. Уволили со службы по возрасту. Мог бы уже 10 лет где-нибудь послом быть.
21.09.2025 16:03 Ответить
Готують до польоту через вікно
21.09.2025 16:15 Ответить
Олександр та Євген це українські імена яких не може бути в московитів
21.09.2025 16:16 Ответить
Тебе не ордена носить! Тебе хвосты верблюдам закручивать!

21.09.2025 16:20 Ответить
 
 