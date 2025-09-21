У РФ звільнили з військової служби генерала Лапіна, який командував військами на початку вторгнення в Україну, - ЗМІ
Генерал-полковника армії РФ Олександра Лапіна звільнено з військової служби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.
Зазначається, що командувачем Ленінградського військового округу замість Лапіна призначено генерал-полковника Євгена Нікіфорова.
Як повідомляє видання Татар-інформ, Лапіна буде призначено помічником голови Татарстану. Передбачається, що він відповідатиме за роботу з учасниками війни проти України та їхніми родинами, а також за соціальну і медичну реабілітацію та інтеграцію військових після повернення.
Зазначається, що у 2022 році Лапін командував Центральним військовим округом та угрупуванням "Центр". Пізніше його перевели на посаду начальника Головного штабу - першого заступника головнокомандувача Сухопутних військ, потім командував військами Ленінградського військового округу і очолював угруповання "Північ". На цьому напрямку російські війська вели бої за Вовчанськ, утримували оборону та проводили операції на території Курської області
