У РФ звільнили з військової служби генерала Лапіна, який командував військами на початку вторгнення в Україну, - ЗМІ

У РФ звільнили генерала Лапіна

Генерал-полковника армії РФ Олександра Лапіна звільнено з військової служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що командувачем Ленінградського військового округу замість Лапіна призначено генерал-полковника Євгена Нікіфорова.

Як повідомляє видання Татар-інформ, Лапіна буде призначено помічником голови Татарстану. Передбачається, що він відповідатиме за роботу з учасниками війни проти України та їхніми родинами, а також за соціальну і медичну реабілітацію та інтеграцію військових після повернення.

РФ змінила командувача угруповання "Північ", яке відповідає за Курський і Харківський напрямки

Зазначається, що у 2022 році Лапін командував Центральним військовим округом та угрупуванням "Центр". Пізніше його перевели на посаду начальника Головного штабу - першого заступника головнокомандувача Сухопутних військ, потім командував військами Ленінградського військового округу і очолював угруповання "Північ". На цьому напрямку російські війська вели бої за Вовчанськ, утримували оборону та проводили операції на території Курської області

+3
Значить скоро вперед лаптями піде. ***** свідків потроху зачищає.
21.09.2025 15:49 Відповісти
+1
Олександр та Євген це українські імена яких не може бути в московитів
21.09.2025 16:16 Відповісти
+1
Слабенько якось. Де літак з компанією його колег, де граната?
21.09.2025 16:27 Відповісти
21.09.2025 15:49 Відповісти
Скоро теж застрелиться.
21.09.2025 15:58 Відповісти
недавно я говорив....що в кремлі жу...жу...жу..
21.09.2025 15:59 Відповісти
жо жо жо
21.09.2025 16:01 Відповісти
шось не то ляпнув
21.09.2025 16:00 Відповісти
61 год. Уволили со службы по возрасту. Мог бы уже 10 лет где-нибудь послом быть.
21.09.2025 16:03 Відповісти
Твоє припущення не котить:

Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для:
Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала - 65 лет;
21.09.2025 16:40 Відповісти
Готують до польоту через вікно
21.09.2025 16:15 Відповісти
21.09.2025 16:16 Відповісти
Тебе не ордена носить! Тебе хвосты верблюдам закручивать!

21.09.2025 16:20 Відповісти
Орден почесного мародера Усієї паРаші
21.09.2025 16:30 Відповісти
21.09.2025 16:27 Відповісти
Штирлиц никогда не торопил события (с)
21.09.2025 16:56 Відповісти
 
 