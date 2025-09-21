РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5186 посетителей онлайн
Новости Признание Палестины
1 264 41

МИД Израиля о признании Палестинского государства: Декларация еще больше дестабилизирует регион

Ізраїль

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало решение Великобритании, Канады и Австралии признать государственность Палестины. В ведомстве заявили, что такие шаги еще больше дестабилизируют регион и подрывают шансы на мир.

Об этом МИД Израиля заявил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта декларация не способствует миру, а наоборот - еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем",- сказано в заявлении.

Израильский МИД подчеркнул, что признание Палестины "не только вознаграждает крупнейшую массовую резню евреев после Холокоста со стороны террористической организации, которая призывает и действует с целью уничтожения Израиля, но и укрепляет поддержку, которой пользуется ХАМАС".

Читайте также: Генассамблея ООН проголосовала за поддержку правительства Палестины, свободного от ХАМАС: резолюцию поддержала, в том числе и Украина

"Этот шаг противоречит всей логике переговоров и достижения компромисса между двумя сторонами и только отодвигает желаемый мир. Более того, Палестинская администрация не выполнила ни одного из своих требований и обязательств. Она не прекратила ни подстрекательство, ни политику "платы за убийства", ни приняла необходимые меры для борьбы с терроризмом - как недавно было продемонстрировано в связи с обнаружением ракет и снарядов вблизи Рамаллы на прошлой неделе",- заявило ведомство.

Также Израиль призвал страны, подписавшие декларацию о признании Палестины, сосредоточиться на давлении на ХАМАС с требованием немедленно освободить заложников и сложить оружие.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 21 сентября, Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства.

Читайте также: Великобритания, Канада и Австралия признали государство Палестина

Автор: 

Израиль (2096) Палестина (174) признание (115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Отлично!!!
Сначала Палестину государством признайте
А потом палестинцам безвиз дайте
Террористы ХАМАС к вам в вашу Европу приедут первыми
Ох и интересная у вас будет жизнь с ними!!!
Вы ,наверное , в Европе - заскучали от скуки?
ХАМАС это исправит
Один- два теракта в метро
Взрыв на стадионе
Еще один поджог НОТР- ДАМ
И жизнь станет такой интересной
По- настоящему драйвовой
показать весь комментарий
21.09.2025 23:11 Ответить
+6
Геноцид терористів-це якась новомодна маячня від грети і її адептів напевно
показать весь комментарий
21.09.2025 23:01 Ответить
+4
"Палестинська держава не буде створена. Відповідь на останню спробу нав'язати нам терористичну державу в самому серці нашої країни буде дано після мого повернення зі Сполучених Штатів", - заявив прем'єр міністр Ізраїлю Натаньяху.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одна надія на Трампа - обіцяв Сектор Газа переселити
показать весь комментарий
21.09.2025 22:48 Ответить
В Ізраїль...
показать весь комментарий
21.09.2025 22:49 Ответить
А Ізраїль в Каліфорнію.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:50 Ответить
А Каліфорнію в Палестину?
показать весь комментарий
21.09.2025 22:51 Ответить
Та хто ж їх візьме? Вже намагались, ніхто з "єдиновірців" не хоче навіть чути про це.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:18 Ответить
Хтось очікував що міністерство війни Ізраїлю підтримає рішення про визнання держави Палестина та виведе війська з окупованих територій?
показать весь комментарий
21.09.2025 22:49 Ответить
не окупованих а проводить АТО для покарання хамас
показать весь комментарий
21.09.2025 22:51 Ответить
Нидерландах начались боевые действия.

В Гааге мусульмане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. В центр города стягиваются десятки тысяч вооружённых людей. Они нападают на мечети, избивают полицейских, жгут их машины и требуют отставки правительства с дальнейшим судилищем в Гаагском суде.

В центре города разбиваются палатки.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:37 Ответить
Як бачу - не всіх дурнів війна вбила.
Наразі підтвердженої інформації про початок бойових дій у Нідерландах немає. Історично бойові дії в Нідерландах відбувалися під час Другої світової війни, коли німецькі війська вторглися в країну в 1940 році, а також під час голландської операції «Маркет Гарден» у 1944 році.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:44 Ответить
Проблема тільки у тому, що Палестина та Ізраїль - це дві різні назви одного й того ж місця на мапі. Обидві сторони однаково не визнають усі ті роздільні лінії усередині міжнародно визнаних кордонів держави Ізраїль, які малювалися вже тисячі раз різними "трампотворцями". Поки що палестинці недостатньо цивілізовані щоб піти наприклад по Ірландському сценарію, а євреї не можуть дозволити собі остаточне вирішення проблеми за допомогою зброї як це роблять усі їхні сусіди.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:56 Ответить
Термін «расизм» вперше був зафіксований у французькому словнику Larousse в 1932 році де вона визначалася як «система, яка стверджує перевагу одного расової групи над іншими»
показать весь комментарий
22.09.2025 00:01 Ответить
πС-дюки!!!
показать весь комментарий
21.09.2025 22:49 Ответить
"Палестинська держава не буде створена. Відповідь на останню спробу нав'язати нам терористичну державу в самому серці нашої країни буде дано після мого повернення зі Сполучених Штатів", - заявив прем'єр міністр Ізраїлю Натаньяху.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:51 Ответить
Хто це - натаньяху? Це не той кого шукають щоб в Гаагу притягти, за геноцид?
показать весь комментарий
21.09.2025 22:54 Ответить
Геноцид терористів-це якась новомодна маячня від грети і її адептів напевно
показать весь комментарий
21.09.2025 23:01 Ответить
Чого ви до мене? Не я ж його шукаю. Не я "маячню" придумую. Він мені і на хер не потрібен. Всі питання до суду в Гаазі.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:06 Ответить
Отлично!!!
Сначала Палестину государством признайте
А потом палестинцам безвиз дайте
Террористы ХАМАС к вам в вашу Европу приедут первыми
Ох и интересная у вас будет жизнь с ними!!!
Вы ,наверное , в Европе - заскучали от скуки?
ХАМАС это исправит
Один- два теракта в метро
Взрыв на стадионе
Еще один поджог НОТР- ДАМ
И жизнь станет такой интересной
По- настоящему драйвовой
показать весь комментарий
21.09.2025 23:11 Ответить
Кажуть ХАМАС вже присутній в Європі:
https://tsn.ua/politika/hamas-pragnuv-vlashtuvati-terakti-v-yevropi-zayavili-v-izrayili-2492137.html
показать весь комментарий
21.09.2025 23:17 Ответить
До чого тут Європа, жінко ? Точніше ЄС. Жодна з цих 3-х країн не перебуває не лише в ЄС, але і в континентальній частині Європи.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:39 Ответить
Мужчина, Макрон о Палестине давно говорит!!!!
Вы почитайте про европейские страны
Европа муссирует эту тему давно
А те три страны, которые упомянуты в статье - могут не особо волноваться
К ним палестинцы не быстро доедут
Они поедут в Германию и во Францию
Там скоро выборы
И к власти явно придут пророссийские партии
Им как раз пригодятся БОЕВИКИ ХАМАС!!!!!!
показать весь комментарий
21.09.2025 23:45 Ответить
Мужчина, вот и Португалия признала Палестину
Вы Португалию считаете Европой?
показать весь комментарий
21.09.2025 23:54 Ответить
Ото тепер ті під***раси які визнали палестину нехай тепер шурують воювати. Бо полотенцеголові точно така чума як і рашисти і не зупиняться на досягнутому і полізуть далі
показать весь комментарий
21.09.2025 23:16 Ответить
Держава є, залишилось придумати палестинську мову.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:16 Ответить
Ви забули додати - Мертве море викопали палестинці.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:19 Ответить
І потім вбили.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:29 Ответить
Як Канадська чи Американська?
показать весь комментарий
21.09.2025 23:38 Ответить
Та арабів ніхто не любить, навіть самі араби один одного не *******, як з біженцями з Афганістану.
Європі варто було б відкрити свої кордони, але тільки за умови 24/7 нагляду і примусової жорсткої асиміляції на кілька поколінь вперед, а не ота маячня про свободу релігії і т.д.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:24 Ответить
Як власне це роблять китайці, але китайці це роблять з окупованим народом, що не добре. А Європа має повне право так робити з приїжджими в Європу.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:27 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
21.09.2025 23:43 Ответить
Визнали і Україна та росія,до речі.Зеленим важливіші звязки з палезтинцями,чим з США та Ізраїлем.
Про росію,там нічого щось додати,сьогоднішня Палестина-то проект цк кпрс,Є.Примакова особисто.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:25 Ответить
А Ізраїль чий проект?
показать весь комментарий
21.09.2025 23:27 Ответить
Євреїв.
Не підлягає сумніву,як і чий був проект ПР віктора федоровича,та СН-володимира олександровича.
показать весь комментарий
22.09.2025 00:00 Ответить
Колись дуже давно, під час ще "хрестових" походів, "палестинами" (саме в множині) називали оті самі є**ня [вибачаюсь за кцпську лайку, але ну дуже підходить] на краю світу, де можна грабувати, насилувати, вбивати, гратись в "хто утримає на списі більше мусульманских дітей" і чинити різні інші цікаві розваги во ім'я "Христа" та Яхве. Ніякої держави з такою назвою не було. Немає жодного історичного документа, який доводить зворотнє. А от про Ізраїль є. Я не фанат Ізраїлю, як держави (з теперішньою владою), але за те, що робив хамас під час нападу, Ізраїль має повне право випалити все напалмом і засипати сіллю. До речі, як і ми московію.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:31 Ответить
Так чинили і хрестоносці, і монголи, і козаки, переважно сильно не розбираючись хто у що вірить і хто якої етнічності, просто це були навали усіляких голодранців і зброду яким грабунок і різанина були в кайф, такий собі зерграш.
Хоча у випадку монголів і арабів, коли вони віджимали Близький Схід і Північну Африку у Візантії та вирізали містами то все ж була системна політика.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:47 Ответить
Минула майже тисяча років, і все потрохи повертається. Так і до офіційного канібалізму докотимось. Сумно це все.
показать весь комментарий
22.09.2025 00:03 Ответить
Нагадайте Ізраїлю про голосування в ООН проти України. І про дестабілізацію регіону - в Європі. І це при тому, що Україна ледь не єдина країна, що підтримала Ізраїль близько до 100%.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:34 Ответить
Открывают второе дыхание всем террористам в регионе. Продолжайте бороться против Израиля и очень скоро увидите что из этого выйдет.
показать весь комментарий
21.09.2025 23:37 Ответить
Зараз ИГИЛ мабуть соби ликти кусае: а що, так можно було? Цикаво чому вся ця лива пиз&ота з Захиду не схотила визнати ИГИЛ? Вони мабуть не тих кого треба вбивали?
показать весь комментарий
21.09.2025 23:38 Ответить
Так ігіл поклав очі на нафтові родовища, а це вже зовсім інше.
показать весь комментарий
22.09.2025 00:07 Ответить
Яка різанина після голокосту??? Євреї знищили 11млн українців в 20-33роки минулого століття. І вони навіть невизнали на рівні парламенту голодомор 31-33років, тому, що прекрасно знають , що це зробили вони
показать весь комментарий
21.09.2025 23:40 Ответить
 
 