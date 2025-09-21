МИД Израиля о признании Палестинского государства: Декларация еще больше дестабилизирует регион
Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало решение Великобритании, Канады и Австралии признать государственность Палестины. В ведомстве заявили, что такие шаги еще больше дестабилизируют регион и подрывают шансы на мир.
Об этом МИД Израиля заявил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эта декларация не способствует миру, а наоборот - еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем",- сказано в заявлении.
Израильский МИД подчеркнул, что признание Палестины "не только вознаграждает крупнейшую массовую резню евреев после Холокоста со стороны террористической организации, которая призывает и действует с целью уничтожения Израиля, но и укрепляет поддержку, которой пользуется ХАМАС".
"Этот шаг противоречит всей логике переговоров и достижения компромисса между двумя сторонами и только отодвигает желаемый мир. Более того, Палестинская администрация не выполнила ни одного из своих требований и обязательств. Она не прекратила ни подстрекательство, ни политику "платы за убийства", ни приняла необходимые меры для борьбы с терроризмом - как недавно было продемонстрировано в связи с обнаружением ракет и снарядов вблизи Рамаллы на прошлой неделе",- заявило ведомство.
Также Израиль призвал страны, подписавшие декларацию о признании Палестины, сосредоточиться на давлении на ХАМАС с требованием немедленно освободить заложников и сложить оружие.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 21 сентября, Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства.
В Гааге мусульмане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. В центр города стягиваются десятки тысяч вооружённых людей. Они нападают на мечети, избивают полицейских, жгут их машины и требуют отставки правительства с дальнейшим судилищем в Гаагском суде.
В центре города разбиваются палатки.
Наразі підтвердженої інформації про початок бойових дій у Нідерландах немає. Історично бойові дії в Нідерландах відбувалися під час Другої світової війни, коли німецькі війська вторглися в країну в 1940 році, а також під час голландської операції «Маркет Гарден» у 1944 році.
Сначала Палестину государством признайте
А потом палестинцам безвиз дайте
Террористы ХАМАС к вам в вашу Европу приедут первыми
Ох и интересная у вас будет жизнь с ними!!!
Вы ,наверное , в Европе - заскучали от скуки?
ХАМАС это исправит
Один- два теракта в метро
Взрыв на стадионе
Еще один поджог НОТР- ДАМ
И жизнь станет такой интересной
По- настоящему драйвовой
https://tsn.ua/politika/hamas-pragnuv-vlashtuvati-terakti-v-yevropi-zayavili-v-izrayili-2492137.html
Вы почитайте про европейские страны
Европа муссирует эту тему давно
А те три страны, которые упомянуты в статье - могут не особо волноваться
К ним палестинцы не быстро доедут
Они поедут в Германию и во Францию
Там скоро выборы
И к власти явно придут пророссийские партии
Им как раз пригодятся БОЕВИКИ ХАМАС!!!!!!
Вы Португалию считаете Европой?
Європі варто було б відкрити свої кордони, але тільки за умови 24/7 нагляду і примусової жорсткої асиміляції на кілька поколінь вперед, а не ота маячня про свободу релігії і т.д.
Про росію,там нічого щось додати,сьогоднішня Палестина-то проект цк кпрс,Є.Примакова особисто.
Не підлягає сумніву,як і чий був проект ПР віктора федоровича,та СН-володимира олександровича.
Хоча у випадку монголів і арабів, коли вони віджимали Близький Схід і Північну Африку у Візантії та вирізали містами то все ж була системна політика.