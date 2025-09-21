МИД Израиля о признании Палестинского государства: Декларация еще больше дестабилизирует регион

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало решение Великобритании, Канады и Австралии признать государственность Палестины. В ведомстве заявили, что такие шаги еще больше дестабилизируют регион и подрывают шансы на мир.

Об этом МИД Израиля заявил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта декларация не способствует миру, а наоборот - еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем",- сказано в заявлении.

Израильский МИД подчеркнул, что признание Палестины "не только вознаграждает крупнейшую массовую резню евреев после Холокоста со стороны террористической организации, которая призывает и действует с целью уничтожения Израиля, но и укрепляет поддержку, которой пользуется ХАМАС".

"Этот шаг противоречит всей логике переговоров и достижения компромисса между двумя сторонами и только отодвигает желаемый мир. Более того, Палестинская администрация не выполнила ни одного из своих требований и обязательств. Она не прекратила ни подстрекательство, ни политику "платы за убийства", ни приняла необходимые меры для борьбы с терроризмом - как недавно было продемонстрировано в связи с обнаружением ракет и снарядов вблизи Рамаллы на прошлой неделе",- заявило ведомство.

Также Израиль призвал страны, подписавшие декларацию о признании Палестины, сосредоточиться на давлении на ХАМАС с требованием немедленно освободить заложников и сложить оружие.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 21 сентября, Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства.

